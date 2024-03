Uma das grandes preocupações do torcedor do Flamengo tem sido a ausência do volante Gerson, que desde 15 de fevereiro, quando enfrentou o Bangu, não é relacionado pelo clube para uma partida oficial.

O motivo dessa sua ausência é uma hidronefrose, com infecção renal, sofrida no último mês. Essa condição forçou o atleta a passar por um procedimento cirúrgico, realizado ao início desse mês.

Porém, passados mais de 20 dias desde seu procedimento cirúrgico, o meia voltou a realizar, de forma gradual, atividades físicas. Ainda em termos de recuperação da sua condição, o meia aos poucos volta à sua rotina de preparação costumeira.

No último domingo (24) o camisa 8 do Flamengo deu início a esse retorno, ainda de maneira muito sucinta e sem exigir muito de seu corpo. Há um acompanhamento médico constante para que sua evolução seja monitorada antes que ele volte a treinar no campo.

A expectativa é de que ele seja integrado às atividades do time à medida que sua recuperação for avançando. Na última sexta-feira (22), o jogador retirou o cateter urinário, o que foi tido como 'primeiro passo' para o seu retorno gradual aos gramados.

As informações sobre o retorno do atleta às atividades físicas foram dadas pelo jornalista Gabriel Orphao, do canal 'Papparazzo Rubro-Negro'.

Previsão de retorno

A previsão inicial era de que o volante ficasse dois meses afastado dos gramados, enquanto se recuperava da lesão. Sendo esse o caso, o meia deverá estar à disposição do clube daqui a aproximadamente 20 dias.

Certamente, o torcedor rubro-negro está contando os dias para o retorno de seu coringa.