Flamengo de Arcoverde leva a melhor e Afogados segue sem vencer no Pernambucano

A tarde desta quarta-feira (1º) foi marcada pela abertura do Hexagonal do Rebaixamento do Campeonato Pernambucano 2017. Em campo, o Afogados recebeu o Flamengo de Arcoverde no estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira, e foi surpreendido. Ante um público pequeno e com o apoio da torcida, a Coruja foi superada pelo Tigre por 3 a 1. Gols foram marcados por Robinho, duas vezes, e Felipe; Caxito descontou.

Com a vitória, os flamenguistas assumem a liderança provisoriamente, somando três pontos na luta contra o descenso. O tricolor, entretanto, mantém o retrospecto negativo de nunca ter vencido na elite estadual. Agora, os times voltam a campo já nesse domingo (5). Os afogadenses visitam o Serra Talhada no Pereirão, às 16h (horário local), já os rubro-negros recebem o Atlético, no Áureo Bradley, às 15h (horário local).

Mostrando forças fora de seus domínios, o Flamengo se impôs logo no início e abriu o placar. Robinho invadiu a área e, com liberdade, soltou o pé batendo cruzado. A bola foi na trave e entrou no canto oposto de Evandrízio, morrendo no fundo das redes, fazendo a torcida mandante ficar impaciente.

Tigre é superior em campo e derrota Coruja fora de casa (Foto: Romário Silva/Afogados)

Ainda que pressionasse, o Tigre do Sertão não era efetivo nos chutes a gol e viu o Afogados crescer em campo. Em uma das chances que criou durante a primeira etapa, Rosivaldo pegou a sobra após bate-rebate e tentou encobrir, mas a bola subiu além do esperado e a Coruja perdeu boa oportunidade.

Como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, os anfitriões deixaram tudo igual no marcador. Após grande jogada individual, Ítalo deixou Eduardo para trás e cruzou com perfeição na pequena área. Lá estava Caxito, que só teve o trabalho de cabecear para dentro da meta flamenguista.

Na etapa final, o duelo voltou sem muitas emoções e, com isso, poucos lances ofensivos. Demonstrando que estava superior ao longo do jogo, a equipe visitante foi valente e sacramentou a vitória longe de casa. Os gols, nos últimos minutos, foram assinalados por Robinho, novamente, e Felipe.