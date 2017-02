Vila Nova e Atlético abrem segundo turno do Goianão no Serra Dourada

INCIDENCIAS: 6ª rodada do Campeonato Goiano 2017; A partida será realizada no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

ÁRBITRO: Bruno Rezende (GO) apitará a partida, auxiliado por Fabrício Vilarinho (GO) e Hugo Correa (GO)

Após o fim do primeiro turno e de uma boa campanha executada nas cinco primeiras partidas pelo Vila Nova, que está na liderança e invicto, o time colorado tem a missão de vencer o Atlético-GO pela segunda vez no ano, nesse domingo (19), ás 17h, no estádio Serra Dourada.

O primeiro duelo entre os rivais aconteceu na primeira rodada e foi o jogo de abertura do estadual, onde o Tigrão levou a melhor e venceu por 1 a 0 com gol de pênalti de Hiroshi. Ambos os times lideram seus respectivos grupos: o Vila Nova no Grupo A, com 11 pontos e o Atlético-GO no Grupo B, com 7 pontos.

Os rubro-negros tentam vencer um clássico pela primeira vez nesse ano de 2017, já que foi derrotado por Vila Nova e Goiás nos dois jogos realizados nessa temporada. O Dragão tem duas vitórias, duas derrotas e um empate e o Vila Nova tem três vitórias e dois empates.

Volante Fagner espera clássico com maiores dificuldades

O Vila Nova, empolgado com a liderança e com a classificação na Copa do Brasil conquistada em cima do Fast na última quinta-feira (16), irá mais motivado para o clássico contra o Dragão, porém, com o sinal de alerta ligado. Os atletas acreditam que o clássico desse segundo turno será de maior dificuldades.

Foi o que disse o volante titular do Vila Nova, Fagner, que mesmo destacando a força do adversário acredita que o espetáculo será bem mais "bacana" para se ver: "Acho que nas partes física, técnica e tática as duas equipes evoluíram. Não acompanhei muito o Atlético-GO, mas nós estamos melhores. Nos conhecemos mais. Ficaram só quatro remanescentes do ano passado e agora tivemos mais tempo de trabalho. Deu para conhecer todo mundo. O entrosamento está melhor, a parte física está adiantada, e acredito que o espetáculo será muito mais bacana."

Mesmo com os ânimos aflorados para o clássico, o Vila Nova terá desfalques. O zagueiro Wesley Matos, expulso na última rodada contra o Rio Verde, irá cumprir suspensão e está fora. O mesmo acontece com o meia Hiroshi, que está lesionado e descartado para o duelo.

Os prováveis substitutos que serão utilizados pelo treinador Mazola Júnior são Alisson Brand, para a defesa, e Moraes Júnior, para o meio de campo. A próvavel escalação será: Wendell; Maguinho, Brunão, Alisson Brand e Jonathan; PH, Fagner, Marcelo Serrato e Moraes Júnior; Moisés e Wallyson. Técnico: Mazola Júnior.

Marcelo Cabo nega tranquilidade e espera equilíbrio na partida

O Atlético-GO já está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil por ter sido o campeão brasileiro da Série B, e por isso, não teve de viajar para jogar a primeira fase da competição, ao contrário do Vila Nova, que estava em desgastante viagem para Manaus.

O Dragão teve uma semana inteira de treinamentos para se preparar para o clássico, mas o treinador Marcelo Cabo negou vantagem e tranquilidade para a partida: "Eu não acredito que tenhamos vantagem. Tivemos a semana de trabalho, mas o Vila Nova tem a motivação de vir classificado numa Copa do Brasil. É 50% de chances para cada lado, independente do momento que cada um está vivendo. Respeitamos o Vila Nova e vamos tentar fazer nosso melhor", disse o treinador.

Assim como o Vila Nova, o Atlético também terá desfalques para a partida. O zagueiro Ricardo Silva segue se recuperando de uma lesão, assim como o volante Abuda, que sentiu dores na coxa durante a semana e está descartado para a partida. Bonfim segue de titular.

Outro provável desfalque é o atacante Willians, que se contundiu durante a última rodada, na partida contra o Itumbiara. O atacante vem se recuperando rapidamente e é dúvida. Negueba pode ser o titular da posição para o jogo. A provável escalação de Marcelo Cabo será: Kléver; Daniel Borges, Bonfim, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Betinho, Silva, Willians (Negueba), Jorginho e Luís Fernando; Jr. Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo.