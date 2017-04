Novo Hamburgo tem a chance de rasgar a história no Campeonato Gaúcho

Foto: Adilson Germann / Novo Hamburgo

Passar pelo Grêmio na semifinal foi uma grande façanha. O Novo Hamburgo, do técnico Beto Campos, dono da melhor campanha da fase de classificação do Campeonato Gaúcho, quer mais. Se possui o melhor aproveitamento no Gauchão 2017, o Anilado do Vale vai em buscar de uma taça inédita. A final contra o Internacional traz a chance de rasgar parte de um tabu na história do estadual do Rio Grande do Sul: o de um campeão interiorano jamais eliminar Inter e Grêmio em mata-matas no mesmo campeonato.

O início da história do Campeonato Gaúcho trazia os vencedores das regiões para a chave de disputa do título geral, para o card principal. Dessa maneira, se observarmos os primeiros colocados dos primeiros estaduais, Grêmio e Inter não aparecem entre eles em uma mesma edição. Em algumas vezes, o Tricolor se dava melhor e em outras era a vez do Colorado ir às finais. Quando o torneio começou a reunir os principais clubes em novas fórmulas, sem o começo regionalizado, Grêmio e Inter tomaram conta e empilharam conquistas.

Após os anos 1960, somente o Juventude, campeão em 1998 sobre o Inter, e o Caxias, campeão em 2000 sobre o Grêmio, foram campeões, para interromper hegemonias da dupla Gre-Nal. Nos mata-matas para o Juventude em 98, o Esmeraldino passou pelo Glória de Vacaria nas quartas de final e pelo Brasil de Pelotas na semifinal, sagrando-se campeão sobre o Colorado.

Juventude campeão gaúcho de 1998

(Divulgação / EC Juventude)

A fórmula de 2000 era bastante distinta. A dupla Gre-Nal ingressou na 2ª fase, um grupo de oito equipes em que jogavam todos contra todos, em turno e returno. No primeiro turno, o Caxias chegou a vencer o Inter por 2 a 0 e foi o vencedor. No returno, o Grêmio foi o melhor entre os oito e chegou para final. Na grande decisão, o Caxias levou a melhor após fazer 3 a 0 no Tricolor e segurar o empate no Olímpico. Mesmo assim, não caracteriza que tenha realmente eliminado o Internacional, não na conhecida fórmula de mata-mata. Portanto, em mata-mata, o Juventude de 1998 passou pelo Inter e o Caxias de 2000 pelo Grêmio.

Antes de Juventude e Caxias, o último clube a ser campeão sem contar Grêmio e Inter foi o extinto Renner, em 1954. Na ocasião, houve um triangular final contra Brasil de Pelotas e Ferro Carril, de Uruguaiana. O Renner somou mais pontos e ficou com a taça.

Para o interior do estado, que tem no Guarany de Bagé, com duas conquistas (1920 e 1938), seu único bicampeão, o feito do Novo Hamburgo pode ser grandioso. Caso saia vencedor sobre o Colorado, o Nóia sagra-se o primeiro campeão a ter eliminado Grêmio e Inter em mata-matas da mesma edição. Um feito enorme para um clube que se preparou para disputa do Campeonato Gaúcho 2017 e demonstrou muitos resultados em campo.

Apesar da melhor campanha inicial e já ter eliminado o Tricolor de Porto Alegre, a missão não será fácil. O Inter, com uma folha de pagamento imensamente maior, jogadores rodados pelos maiores clubes do país, é o favorito. No retrospecto desde o título do Caxias, em 2000, o Internacional venceu nove adversários do interior em finais. O Grêmio, nesse meio tempo, bateu o Juventude duas vezes, em 2001 e em 2007.

Mais uma vez, está ressaltada a enormidade de um possível feito do Novo Hamburgo. Tenta quebrar um tabu para o clube, jamais campeão da primeira divisão, embora muito tenha beliscado a taça, sobretudo nos anos 1930. Tenta quebrar um tabu para os clubes do interior, ausentes do primeiro lugar desde o Caxias em 2000 e tenta quebrar a escrita de títulos consecutivos do Inter, que são seis no estado.