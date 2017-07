Em casa, Boa Esporte vence ABC de virada e deixa zona de rebaixamento da Série B

INCIDENCIAS: Jogo válido pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputado no estádio Municipal de Varginha, em Minas Gerais.

Este fim de semana será de alívio para o torcedor do Boa Esporte. A equipe venceu o ABC de virada na noite dessa sexta-feira (23), pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e deixou a zona de rebaixamento. Em Varginha, os mineiros marcaram com Diones e Reis, tendo o atacante Caio Mancha, da equipe potiguar, anotado o dele para os visitantes.

Apesar de sair do Z-4, a situação do Boa Esporte ainda não é boa. O time subiu três posições, indo para a 15ª colocação, e tem agora 12 pontos, mas o mesmo que o Oeste, primeiro time do Z-4. Entre eles, está justamente o ABC, que permanece com 12 pontos pela derrota na noite. O Oeste ainda joga na rodada, e pode ultrapassar o time potiguar.

Na próxima rodada, o Boa Esporte vai até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional, duelo marcado para o dia 1º de julho, às 16h30. Já o ABC recebe o Guarani no mesmo dia do confronto no sul do país, porém às 19h.

ABC abre o placar, mas Boa Esporte vira e vence em casa

O Boa Esporte quase abriu logo aos cinco minutos da etapa inicial, mas não por finalização da própria equipe. Felipe Mateus cobrou falta direto na área, e o meia potiguar Zotti cabeceou para trás, quase marcando gol contra. Por sorte do time visitante, a bola passou à direita do goleiro Beliato.

Não tardou para que o placar fosse inaugurado em Varginha. Aos 19 minutos, o lateral-direito Ruan, do Boa, cometeu pênalti ao tocar a bola com a mão dentro da área. Um minuto depois desse lance, Caio Mancha foi para a cobrança e converteu: Boa Esporte 0x1 ABC.

Os donos da casa chegaram ao empate ainda no primeiro tempo. Paulinho cruzou na cabeça de Reis, que deixou tudo igual aos 34 minutos. Esse foi o primeiro gol do meia com a camisa do time mineiro. Depois de ver o ABC crescer na partida, o Boa levou o jogo para o intervalo com o placar igualado.

Na volta para a segunda etapa, os mandantes quase viraram aos dois minutos. Felipe Mateus arriscou, a bola acertou Anderson Pedra e sobrou novamente para o camisa 10, que tentou mais uma vez, mas a finalização foi para fora. O meia voltou a assustar com forte chute aos nove, mas Beliato fez grande defesa.

Com o relógio indicando 13 minutos da etapa complementar, Júlio Santos emendou de cabeça uma cobrança de falta, e Beliato caiu em seu canto esquerdo para fazer grande defesa. Em seguida, com bola "pingando" na área após rebote cedido, Diones chegou com esperteza para virar o jogo a favor do Boa.

Com o jogo caminhando para o fim, Echeverría acertou a trave de Daniel após cabeceio, quase empatando para os visitantes. Do outro lado, aos 42, Beliato voltou a fazer uma belíssima defesa em chute de Reis. O jogo terminou em Varginha com vitória dos donos da casa por 2 a 1, de virada.