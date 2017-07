Gilmar Dal Pozzo exalta postura do Juventude na vitória que deu a liderança na Série B

Google Plus

Foto:(Arthur Dallegrave/E.C. Juventude)

O Juventude voltou a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça- feira (27/06) ao vencer o Goiás, pelo placar de 3 a 0, em confronto válido pela 11° rodada. A goleada aplicada no estádio Alfredo Jaconi foi motivo de elogios por parte do técnico Gilmar Dal Pozzo, que enalteceu a postura e o aproveitamento da equipe na partida.

Ao avaliar o desempenho de seus comandados, o comandante Gilmar Dal Pozzo elogiou o poder de reação da equipe, que não teve um bom rendimento na primeira etapa, mas soube aproveitar as chances e converter em gols: "Não fizemos uma primeira etapa excelente, mas soubemos aproveitar as chances que tivemos e saímos na frente. A partir do segundo tempo, nossa equipe passou a atuar mais junta, diminuindo os erros de passe e criando mais chances de gol. Tenho de enaltecer esse poder de reação que os atletas tiveram, o desempenho campo foi ótimo".

O treinador destacou ainda o aproveitamento da equipe nos erros do adversário. O time soube aproveitar as falhas e converter em gols: "Em relação aos gols e aos erros do adversário, é importante enaltecer que a minha equipe acreditou. A nossa equipe não desiste nunca da jogada e por isso conseguimos fazer os gols."

O triunfo deixa o time alviverde na liderança da Segunda Divisão até o confronto do Guarani no sábado contra o ABC. Em caso de vitória do vice-líder, o Ju volta para a segunda colocação.

Na próxima rodada, o Juventude tem confronto direto pela liderança com o Guarani. A partida está marcada para o próximo sábado (08/07), no estádio Alfredo Jaconi, às 19h. Já o Goiás, que caiu para a 10°colocação, busca a recuperação em casa, diante do Luverdense na sexta-feira (07), às 20h30.