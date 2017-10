FPF sorteia grupos do Paulistão e abre mais espaço para a base

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr/ Agência Corinthians

Nesta terça-feira (17), a FPF (Federação Paulista de Futebol) sorteou os grupos para o Campeonato Paulista 2018, com os grandes como cabeças-de-chave.

O formato do Paulistão 2018 será o mesmo que nos últimos anos: As 16 equipes serão divididas em quatro grupos. Na primeira fase, os times enfrentarão apenas adversários dos outros grupos, em turno único, num total de 12 partidas. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam em dois jogos. Semifinais e finais também serão disputadas em partidas de ida e volta.

O estadual mais forte do Brasil tem seu inicio no dia 17 de janeiro e terá 18 datas, 12 na primeira fase, duas nas quartas de final, duas na semifinal e duas na final.

As pontuações vão seguir sendo contabilizada mesmo após o fim da fase de grupos. Os rebaixados, por sua vez, serão os dois piores clubes no retrospecto geral do campeonato.

A competição terá uma novidade na regra de inscrição de atletas: O clube terá uma lista ilimitada atletas da base até 21 anos - eles devem ter ao menos 12 meses de clube e ter participado de torneio de juniores da Federação Paulista de Futebol.

Veja como ficaram os grupos do Paulistão 2018:

Grupo A: Corinthians, Bragantino, Ituano, Linense

Grupo B: São Paulo, Ponte Preta, São Caetano, Santo André

Grupo C: Palmeiras, Ferroviária, São Bento, Novorizontino

Grupo D: Santos, RB Brasil, Mirassol, Botafogo