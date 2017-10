Caxias anuncia retorno do técnico Luiz Carlos Winck para temporada 2018

Caxias anuncia o retorno de Winck para 2018. Foto: Divulgação / Caxias

O Caxias busca a retomada de espaço no cenário estadual e nacional após algumas temporadas sofríveis onde a equipe Grená chegou a ser rebaixada no estadual e Serie C (2015). Após um recomeço promissor em 2017, a diretoria do clube da serra não poupou esforços para trazer de volta um dos grandes responsáveis pela ótima campanha no Campeonato Gaúcho: Luiz Carlos Winck, ele comandará o Caxias no Gauchão, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro.

O ano de 2017 foi um ano de reconstrução do Caxias, a equipe Grená retornava para a Série A do Gauchão, porém, após muitos anos, o clube não tinha uma vaga para disputar o nacional no segundo semestre. Além disso, a diretoria lutava com a crise econômica que afetou o clube. Com tantos problemas, a equipe se reinventou no campeonato e Winck foi um dos pilares do ressurgimento do Caxias, que foi eliminado somente nos pênaltis pelo Internacional, já nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Apesar disso, a equipe foi campeã do Interior e ganhou uma vaga na Série D do Brasileiro em 2018 e vaga na Copa do Brasil.

Com o segundo semestre sem atividades, o Caxias acabou liberando Winck que mais tarde assumiu o Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. Lá, Winck fez uma campanha de recuperação espetacular pelo Tigre, tirando o clube da lanterna e deixando como uma equipe postulante ao acesso. Mesmo com uma campanha sólida, a diretoria do Tigre acabou surpreendendo a todos, demitindo o treinador algumas rodadas atrás. Com Winck solto no mercado, o Caxias não pensou duas vezes e buscou o seu treinador de volta.

Luiz Carlos Winck chega com o objetivo de colocar o Caxias de volta para Série C do Brasileiro, assim como lutar pelo bi do interior do estado. Winck será apresentado dia 26 de outubro, junto com toda a comissão técnica que comandará o SER Caxias na temporada 2018.