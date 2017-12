São Paulo-RS anuncia três reforços para o Gauchão 2018

(Foto: Nicolas Vieira/ SC São Paulo)

Na manhã desta quarta-feira (13), o São Paulo-RS anunciou três novas contratações para a disputa do Campeonato Gaúcho 2018, são eles: Glelberson, Felipe e Matheus. Os atletas já realizaram seu primeiro treino com o grupo principal. A Diretoria ainda busca reforços para fechar o elenco.

O lateral Felipe, tem 25 anos. Nascido em Cabo Verde (MG), o atleta tem passagens pela categoria de base do São Paulo, subindo para o profissional no Grêmio Barueri, em 2013. O lateral já atuou pelo Atibaia, e sua última passagem foi pelo Nacional-SP, onde jogou o Campeonato Paulista Série A3 2017.

(Foto: Nicolas Vieira/ SC São Paulo)

Matheus Humberto chega ao Leão para reforçar o meio-campo. O meia já atuou pelo Avaí, Portuguesa, Paraná e Maringá. Além de clubes do exterior, como o Daegu, da Coreia do Sul. Matheus estava atuando no Japão, na J2-League, com a camisa do Thespa Kusatsu.

O atacante Glelberson tem 31 anos. O experiente atacante já rodou por vários clubes do Brasil, como Palmeiras, Grêmio Barueri, Bragantino, Santo André, São José e Água Santa. Glelberson estava atuando no Atibaia, onde marcou um gol em dez partidas.

O executivo de futebol do São Paulo-RS, Vilmar Terra, comentou sobre as contratações e disse que a diretoria ainda busca reforços para completar o elenco. “São três ateltas de três posições distintas, tínhamos carências no elenco. Ainda não estamos com plantel fechado, estamos sempre atentos ao mercado e seguimos buscando mais um ou dois jogadores, que vão chegar para qualificar o grupo para o Gauchão 2018.”