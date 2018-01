Com gol bisonho e pênalti perdido, Atlético-GO fica no empate com Itumbiara no Estádio JK

INCIDENCIAS: 1ª rodada do Campeonato Goiano de 2018; A partida foi realizada ás 20h30, no estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO).

ÁRBITRO: Elmo Resende (GO) apitou a partida, auxiliado por Bruno Pires (GO) e Paulo César Almeida (GO)

O Atlético-GO não começou o Campeonato Goiano 2018 com uma vitória. Em um jogo cheio de emoções, com gol bisonho e até pênalti perdido, o Dragão empatou com o Itumbiara em 2 a 2 no estádio JK, na cidade de Itumbiara. Os gols atleticanos saíram de Elder Santana e Chiquinho. O Tricolor da Fronteira fez com Rogélio e Abuda.

Com o resultado, o Atlético-GO conquistou apenas um ponto e está na vice-liderança do Grupo A, atrás do Goiás, que ganhou o seu jogo de estreia. O próximo compromisso do Dragão será contra o Grêmio Anápolis, no próximo sábado (20), ás 17h, no estádio Olímpico.

O Itumbiara também colocou um ponto em sua conta e está na vice-liderança do Grupo B, atrás apenas do Grêmio Anápolis, que venceu o seu jogo de estreia. O próximo compromisso do Tricolor da Fronteira será contra a Anapolina, no próximo domingo (21), ás 17h, no estádio Jonas Duarte.

Dragão sai na frente com gol bizarro, mas Itumbiara busca o empate

O jogo entre Itumbiara e Atlético-GO foi um dos primeiros a começar no Campeonato Goiano e logo aos sete minutos de jogo, o Dragão inaugurou o primeiro gol da competição de forma completamente bizarra no estádio Juscelino Kubitschek.

Após a bola estar viajando na área do Tricolor, o zagueiro do time da casa tentou afastar o perigo com um balão para longe da área. Na hora do chute, o atacante Elder Santana estava no meio do caminho e a bola acertou em cheio o jogador, que fez com que a mudasse de rumo e entrasse dentro do gol do goleiro Erivelton: 0x1.

Após tomar um gol inexplicável, o Itumbiara saiu para o jogo e aos vinte e sete minutos do primeiro tempo, Roni cobrou falta na área e Rogélio estava lá para completar de cabeça: 1x1. Até os minutos finais do primeiro tempo, era o Tricolor que mandava na partida.

Jorginho perde pênalti e jogo termina empatado no JK

O Atlético precisava buscar o gol da vitória no segundo tempo e a chance veio logo aos dois minutos quando Jorginho foi derrubado na grande área e o árbitro marcou penalidade máxima. O próprio Jorginho bateu e viu Erivelton defender, salvando o Tricolor.

A perda do pênalti foi um baque grande para o Dragão, que um minuto depois, viu Bruninho acionar Abuda em lançamento. O jogador do Itumbiara teve calma para chegar na frente do goleiro Kléver e virar a partida para os donos da casa: 2x1.

A pressão em cima do Atlético-GO foi ficando ainda maior e o time rubro-negro começou a tomar conta do jogo. Aos vinte e oito minutos, Roger cruzou na área e a bola sobrou para o atacante Chiquinho finalizar e empatar a partida novamente: 2x2.

Ainda teve tempo de um lance que assustou o torcedor do Itumbiara. O meia Wesley Natã chutou forte de fora da área e carimbou o travessão do goleiro Erivelton. Mesmo assim, a partida terminou com o placar igual e com um ponto para cada lado.