São Paulo-RS x Cruzeiro-RS: confira informações e valores dos ingressos

(Foto: 3D Photo Designer)

O São Paulo-RS recebe o Cruzeiro-RS pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Aldo Dapuzzo.

O Leão do Parque é sétimo colocado no Gauchão, com três pontos em dois jogos. O Cruzeiro-RS vai até Rio Grande buscando surpreender, a equipe que está na zona do rebaixamento busca sua primeira vitória no campeonato para sair da má fase.

Confira as opções de ingressos

Antecipados – R$30,00 (inteira) e R$20,00 (meia)

Dia do jogo – R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)

As meia-entrada são disponíveis apenas para estudantes e idosos mediantes comprovação.

Pontos de venda

Secretaria do Clube – Estádio Aldo Dapuzzo

Tabacaria Kan-Kan – Rua Duque de Caxias, 86

Lotérica Timão – Rua Cristóvão Colombo, 314 e Av. Rio Grande, 299 (Cassino)

Mercado Bierhals - Rua Pinto Bandeira, 244

Hercílio Calçados - Shopping Partage

Sócios

Os sócios que tiverem com sua mensalidade em dia devem fazer check-in na secretaria do clube para retirada do ingresso.

Portões de Acesso:

Portão 1 (Av. Presidente Vargas): Sócios das modalidades Juvenil, Especial e Locatário.

Portão 4 (Rua América): Sócios da modalidade Efetivo e torcida em geral.

Portão 2 (Rua América): Visitante