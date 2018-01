De virada, América vence Patrocinense e estreia bem no Campeonato Mineiro

Google Plus

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 1ª RODADA DO CAMPEONATO MINEIRO, DISPUTADO NO ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA

Na noite dessa quarta-feira (17), foi marcando a volta do Campeonato Mineiro. O América-MG fez um jogo morno, mas venceu o Patrocinense, no Estádio Independência, por 2 a 1. Os gols foram marcados por Giovanni em favor dos mandantes; Leomir abriu o placar para o time de Patrocínio e Diego Borges marcou contra.

Com o triunfo, o América soma cinco temporadas sem perder na estreia do estado. Momentaneamente o time alviverde assume o topo da tabela, somando três pontos. A Águia está na 9ª posição.

Ambas as equipes voltam a atuar no próximo domingo (21). Enquanto o Patrocinense recebe o Tombense, dentro de seus domínios, às 16h. O coelho viaja para enfrentar a URT, às 19h30.

Patrocinense sai em vantagem e dificulta ações do América

O América-MG, por jogar diante de seus torcedores, começou com força no campo ofensivo. Assim que a bola rolou, Noberto invade a área pela direita, tentou cruzamento para Rafael Morou, mas Ângelo conseguiu cortar rapidamente.

Em busca de contra-ataques, o Patrocinense começou a jogar recuado. Aos 21’, Ademir arriscou de fora da área, puxou para a perna esquerda e chutou forte. João Ricardo segurou com segurança. Em sequência, Aylon cruza para Luan, que cabeceia bem, mas Neguete salva o time de Patrocínio.

Na reta final do primeiro tempo, os dono da casa tiveram dificuldade em invadir a defesa da Águia. Em velocidade, Ademir fez boa jogada pela direita e encontrou Leomir sozinho na área. O meia só teve o trabalha de mandar a bola para o fundo das redes. 1 a 0.

Coelho garante triunfo em casa

Logo no início, o América conseguiu o empate. Aylon se livra da marcação, cruza, a bola desfia em Diego Borges, sobra para Giovanni de cabeça, deixar tudo igual.1 a 1.

Pouco depois, quase o time alviverde sofreu a virada. A zaga acabou cochilando, Gênesis roubou a bola e acionou Ângelo. O lateral acabou se desequilibrando, ajudando João Ricardo.

Superior o coelho investia no cruzamentos. Em uma dessas jogadas saiu o gol da vitória. Renan Oliveira chega à linha de fundo, manda rasteiro na pequena área. Neguete sai mal e Rafael Moura divide a bola com o Diego Borges. O zagueiro levou a pior, a bola bate por último nele e entra. Gol contra: 2 a 1.

O Patrocinense se viu obrigado a mudar de postura. No entanto, o América pressionou a saída do adversário. Nos minutos finais, conseguiu arrancar uma boa jogada. Ângelo alça a bola na área, João Ricardo sai mal e a bola fica com Diogo Peixoto. O meia ajeita para Jeferson que manda um voleiro. Contudo, o árbitro já havia marcado impedimento.