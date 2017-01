Antes de pensar na titularidade, Maicosuel quer melhorar a forma física

Maicosuel trabalha forte a parte física para, no futuro, poder brigar pela titularidade (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Titular na segunda metade do primeiro coletivo comandado pelo técnico Roger Machado, na manhã desta quinta-feir (19), o meia Maicosuel não pensa em titularidade no Atlético-MG. Mesmo com a forte concorrência no ataque alvinegro, que conta com nomes como Lucas Pratto, Fred e Robinho, o jogador só quer saber de estar bem fisicamente para conquistar seus objetivos.

A briga por uma vaga no ataque atleticano em 2017 tende a mais intensa, devido ao grande número de jogadores do setor. No treinamento dessa quinta-feira, Roger escalou o ataque com os nomes mais imponentes: Robinho, Lucas Pratto e Fred.

“Independente de quem jogar, entra jogador e sai jogador, continua o mesmo sistema. É isso que o Roger quer. Os meninos que ficaram de fora do coletivo tiveram que ficar olhando para, quando entrar, saber o que tinham que fazer. É uma coisa que o Roger prega muito”, indicou Maicosuel.

O treino da última quinta-feira terminou sem gols. Mas Maicosuel acredita que o sistema de jogo que o técnico Roger Machado deseja introduzir na equipe ainda levará tempo para ser colocado em prática.

“Acho que leva um tempinho Ele está tentando implantar uma coisa que não fazíamos antes. Ele é inteligente, nos corrige. Ele para o treino e te mostra como é que se faz. Leva um tempo, mas vai sair tudo certo”, observou.