Roger Machado comanda primeiro treino coletivo no Atlético-MG

Jogadores disputam a bola durante o treinamento, na Cidade do Galo (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

A pré-temporada segue firme no Atlético-MG. Na manhã da quinta-feira (19), o treinador Roger Machado comandou um treino técnico com os jogadores alvinegros. A segunda parte do treinamento marcou o primeiro treino coletivo sob o mando do novo treinador.

O time titular de Roger foi composto por: Giovanni; Marcos Rocha, Gabriel, Felipe Santana e Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido, Luan, Robinho e Lucas Pratto (Maicosuel); Fred.

A equipe reserva foi formada por Uilson; Carlos César (Patric), Jesiel, Rodrigão e Danilo (Leonan); Ralph, Carlos Eduardo (Hyuri), Cazares (Thalis), Maicosuel (Carlos) e Otero (Clayton); Rafael Moura (Lucas Pratto).

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Rodrigão, Ralph e Leonan foram componentes da equipe comandada por Diogo Giacomini na Florida Cup e chamaram a atenção de Roger, que convocou os jogadores para integrar a equipe profissional. Além deles, foi a primeira experiência em jogo do zagueiro Felipe Santana e do atacante Rafael Moura com o grupo alvinegro.

Os jogadores foram liberados após o treino e só retornam à Cidade do Galo nesta sexta-feira (20), às 17h, após ganharem folga na parte da manhã.

O elenco de 2017 terá seu primeiro desafio no sábado (21), quando enfrentará o Guarani, de Divinópolis, em jogo treino. A partida acontecerá às 17h, no centro de treinamento atleticano.

O primeiro compromisso oficial do Galo em 2017 será no dia 28 de janeiro, quando o time reencontrará a torcida na Arena Independência, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético enfrentará o América de Teófilo Otoni, às 17h.