Sem espaço no Atlético-MG, atacante João Figueiredo é emprestado ao Democrata-GV

João em ação na Copa Ipiranga sub-20, último torneio disputado no Brasil (Foto: Arquivo/Assessoria P2)

Revelação das categorias de base do Atlético-MG, o atacante João Figueiredo terá mais chances de mostrar seu potencial em 2017. O jogador foi emprestado pelo Galo ao Democrata de Governador Valadares para a disputa do Campeonato Mineiro. Na manhã desta segunda-feira (23), o jovem atleta fez o primeiro treino com sua nova equipe e se mostrou animado.



“Um clube organizado com um time muito unido. Acho que tem tudo para dar certo. Vejo esse empréstimo como uma oportunidade de jogar. Minha expectativa é fazer boas partidas, me destacar e passar uma boa impressão para o Atlético para poder voltar e ser utilizado pelo técnico Roger Machado”, disse o jogador, via assessoria de imprensa.



Com a equipe profissional do Galo, João Figueiredo disputou três partidas oficiais – todas pelo Campeonato Brasileiro de 2016. Além dos jogos na competição nacional, o atacante fez parte do grupo que jogou a Florida Cup em janeiro deste ano. João chegou ao Atlético-MG, ainda na categoria sub-17, vindo do São Paulo.



A primeira oportunidade de impressionar com a camisa do Democrata será neste domingo (29), às 19h30, contra o América-MG, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé.