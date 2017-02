Léo Silva e Elias são as novidades no Atlético-MG para duelo contra Joinville

Roger e Elias, volante já terá sua primeira oportunidade sob o comando do treinador (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

O Atlético-MG se prepara para encarar o Joinville, nesta quinta-feira (9), no Independência, pela Copa da Primeira Liga, e o técnico Roger Machado já esboça o time com gratas presenças para a torcida do Galo. A dupla de zaga dos treinos coletivos desta terça-feira (7) foi composta pelo prata da casa Gabriel e pelo veterano Leonardo Silva. O capitão do time estava se recuperando de uma lesão muscular.

Léo Silva ficou fora do time durante três meses e foi relacionado nas duas últimas partidas do time. O zagueiro deve retornar ao time titular nesta semana e substituirá o recém-chegado Felipe Santana, que não ganhou o apoio da torcida após uma atuação ruim no clássico, em que o Galo perdeu por 1 a 0, com gol em lance de falha de Felipe.

Outra novidade no time atleticano foi o volante Elias. O jogador entrará em campo na quinta-feira e fará sua estreia com a camisa alvinegra. O jogador chegou à Cidade do Galo na semana passada e já participou do treino ao lado de Danilo Barcelos e Rafael Carioca. A formação com três volantes permite a Elias subir mais ao ataque, característica que o marcou no futebol nacional, principalmente em seus tempos de Corinthians.

Além de Léo Silva e Elias, o time escalado como titular por Roger Machado participou de treinamento coletivo com a seguinte formação: Giovanni; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Elias, Rafael Carioca e Danilo; Cazares; Lucas Pratto e Fred.

Galo e Joinville se enfrentam nesta quinta-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG, às 19h15 (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa da Primeira Liga.