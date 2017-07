Erazo explica mal entendido após sair mais cedo de treinamento no Atlético-MG

Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

Com apenas três partidas em 2017 pelo Atlético-MG, o zagueiro Erazo protagonizou um "mal entendido" nos bastidores do clube alvinegro na semana passada. O jogador machucou, no treinamento da última segunda-feira (19), o joelho que vem incomodando desde o segundo semestre de 2016, sendo motivo de mais queixas do atleta, que apresentou uma lesão na cartilagem.

Após deixar o treino mais cedo por conta da lesão, o jogador teria sido multado pela infração de ir embora antes do horário.

"No treino da última segunda-feira, eu senti mais um incômodo no mesmo joelho, que já me deixou de fora por muito tempo. Na hora, não quis acreditar. Fiquei muito decepcionado com aquela dor e fui para o vestiário. Vi pela imprensa a notícia de que saí do treino mais cedo, mas tudo não passou de um mal-entendido. Jamais vou desrespeitar a regra de um clube, de quem paga meus salários", declarou.

"Sempre fui muito responsável em todos os clubes onde joguei, por isso ninguém nunca ouviu ou leu nada disso a meu respeito. Espero que entendam a confusão e o meu sentimento quando soube de mais uma lesão. Só quem é atleta sabe que não há nada pior do que estar machucado”, acrescentou.

Erazo ainda comentou sobre as únicas partidas disputadas em 2017, partidas que foram fortemente criticadas pelos torcedores.

"Eu voltei como titular contra o Avaí e me senti bem. O Roger [Machado] tinha problemas para escalar a zaga e eu acreditava estar em plenas condições, por isso me coloquei à disposição. Mas no jogo seguinte, contra o Vitória, ficou nítido que eu não estava no nível dos demais jogadores. Não tinha mais dor no joelho, mas não estava nas mesmas condições físicas dos outros atletas. Por isso não tive uma boa atuação. E agora veio mais essa lesão na cartilagem", comentou.

O jogador ainda contou que em julho já estará completamente recuperado da lesão e espera voltar a disputar mais partidas pelo Galo.

"Já estou em trabalho intensivo de recuperação e nas próximas semanas já estou de volta. A verdade é que o primeiro semestre de 2016 foi muito bom pra mim. Fui titular e tinha o apoio de todos, inclusive da torcida. As dores no joelho começaram a me incomodar no segundo semestre e desde então não consegui mais repetir minhas boas atuações. Eu mesmo vou me preocupar em voltar 100%, inclusive mentalmente, para que eu possa ajudar o Galo quando for solicitado novamente”, alegou.

Por fim, ele mostrou vontade de dar a volta por cima e conquistar novamente a confiança do torcedor alvinegro.

"Neste mês de junho apareceu a oportunidade de me transferir, mas eu comuniquei ao meu empresário que não queria. Estou bem adaptado a Belo Horizonte, assim como minha família, e tenho a convicção de que quero dar a volta por cima no Atlético. Tenho esse dever com o clube que me ajudou e acreditou em mim, após passar por Flamengo e Grêmio. Respeito a torcida e entendo parte das críticas, mas garanto que vou dar a volta por cima e ainda dar alegrias ao Galo com boas atuações dentro de campo e sempre em busca dos títulos”, finalizou.