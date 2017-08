Atlético-MG relaciona 27 atletas para partida contra Grêmio em Porto Alegre

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Atlético-MG relacionou 27 atletas para a viagem a Porto Alegre, onde o Galo enfrentará o Grêmio, neste domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro. A escolha se baseou para que o elenco pudesse se preparar para de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores Bridgestone, quarta-feira (9), contra o Jorge Wilstermann, no Mineirão.

Nos três dias que a delegação ficará em Porto Alegre, serão realizados treinamentos no CT do Internacional, na capital gaúcha, que acontecerão pela manhã (11h no sábado e 9h30 no domingo e na segunda-feira). Os treinos de domingo e segunda não serão abertos para a imprensa.

A equipe atleticana seguirá para o Rio Grande do Sul às 22h05 e retornando na segunda-feira, com embarque às 13h40 e chegada prevista para 18h.

O técnico Rogério Micale falou sobre a possibilidade de utilizar uma equipe alternativa diante do Grêmio, por conta do confronto decisivo na Libertadores, e também comentou a opção por levar um grupo maior.

“Existe uma intenção, mas ainda não vamos cravar isso porque a gente está discutindo várias situações, departamento médico, fisiologia. Mas a possibilidade é grande. Vamos levar a Porto Alegre um grupo grande de jogadores para que a gente possa dar atenção aos dois jogos. Uns vão entrar jogando contra o Grêmio e outros estarão trabalhando comigo, se preparando para o jogo da Libertadores. Então, existe esse planejamento”, disse o Micale.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Victor, Giovanni, Uilson

Laterais: Marcos Rocha, Alex Silva, Fábio Santos, Leonan

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Matheus Mancini, Bremer, Felipe Santana

Volantes: Rafael Carioca, Adilson, Elias, Roger Bernardo, Yago, Gustavo Blanco

Meias: Cazares, Valdívia, Otero, Marlone

Atacantes: Luan, Robinho, Pablo, Rafael Moura, Elder