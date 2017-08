Atlético-MG confirma jogo contra Flamengo para o Independência

Mascote atleticano com a torcida na partida contra o Vasco, última do time no Independência (Foto: Bruno Cantini/Atlético)

O Atlético-MG confirmou nessa terça-feira (8) o Independência como local da partida contra o Flamengo, válida pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O clássico com o time rubro-negro marcará a volta do time atleticano ao estádio do Horto.

Até a 18ª rodada do Brasileirão, o Independência foi a casa do Galo. O retrospecto negativo de apenas oito pontos conquistados em 27 disputados fez com que a diretoria pensasse em mandar as partidas seguintes no Mineirão. No gigante da Pampulha, o Atlético voltou a decepcionar sua torcida ao perder para o Corinthians por 2 a 0 na 18ª rodada da competição nacional e agora busca a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, após ter perdido o primeiro confronto por 1 a 0.

No Independência, o time alvinegro perdeu as últimas três partidas disputadas, sofrendo o revés contra Santos (1 a 0), Bahia (2 a 0) e Vasco (2 a 1), pelas 13ª, 15ª e 16ª rodadas, respectivamente. A última vitória do Atlético em casa aconteceu no dia 2 de julho, quando o time venceu o rival Cruzeiro por 3 a 1 em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Retrospecto no Horto

Jogar no Independência foi um dos elementos principais na ascensão atleticana nos últimos cinco anos, desde que o estádio foi reinaugurado após sua última reforma.

O Galo entrou no Campeonato Brasileiro de 2017 ostentando um retrospecto de 155 jogos no estádio, 108 vitórias, dois empates e apenas 12 derrotas. Além disso, desde 2012, a média de aproveitamento dos pontos como mandante na competição nacional era de 75,4%.

Após o início do Brasileirão da atual temporada, os números do time alvinegro no Horto despencaram. Foram nove jogos, duas vitórias, dois empates e cinco derrotas, resultando em um aproveitamento de 29,6% dos pontos disputados. Se adicionada a derrota sofrida para o Corinthians no Mineirão, o número cai para 26,6%, número que posiciona o Galo como o pior mandante do campeonato, ao lado de Vitória e Atlético-GO.

Confusão com sócio torcedor

Antes de confirmar o Independência para a partida contra o Flamengo, a diretoria atleticana anunciou a possibilidade dos sócios da categoria Galo na Veia Black trocarem pontos do programa por um ingresso adicional para garantirem sua entrada no Mineirão.

A assessoria alvinegra afirmou que houve um erro no setor responsável por enviar a mensagem aos sócios e os ingressos adquiridos valerão para a partida no Independência.