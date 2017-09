Nepomuceno anuncia que não se candidatará à reeleição presidencial do Atlético-MG

Após três anos na diretoria do Galo, Nepomuceno deixará o clube em dezembro (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

A tarde do dia 18 de setembro de 2017 ficará registrada na história do Atlético-MG. Com 96% de aprovação, o clube teve os 260 votos necessários para a venda de 50,1% do shopping Diamond Mall, situado no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, para a construção da Arena MRV, nome que será dado ao estádio do clube. Com a aceitação dos conselheiros, o projeto seguirá à prefeitura; para ser aceito, precisará de 21 dos 40 votos em dois turnos.

Só que, além da notícia do pontapé inicial para a construção da 'casa própria', o torcedor atleticano ouviu que o atual presidente Daniel Nepomuceno, após dar seu 'sim' ao projeto da construção do estádio, que não irá se candidatar para o segundo mandato à frente do clube. A notícia já havia sido antecipada pelo ex-presidente do clube Alexandre Kalil.

Ocupando o cargo de vice-presidente ao lado de Kalil, Nepomuceno aguardou seis anos para que, em 3 de dezembro de 2014, assumisse o cargo principal, em uma votação onde somente a chapa dele apresentou candidatos.

Desde o fim de 2014, Nepomuceno mostrou, até então, um presidente que usou mais a razão do que a emoção para seguir com a gestão do clube. Algumas falhas nos planejamentos e imprevistos marcaram a passagem de Daniel pelo comando do Galo. Trocas constantes de treinadores em vésperas de decisões importantes e contratações de peso são grandes marcas de sua gestão, que apresentou grandes picos de altos e baixos.

Além das responsabilidades para com o Atlético, Nepomuceno ainda ocupa uma cadeira na prefeitura de Belo Horizonte sendo Secretário do Desenvolvimento. Essas grandes responsabilidades podem ter sido um dos motivos, junto ao pedido de sua família por não levar mais a responsabilidade de um clube 'nas costas', que influenciaram o cartola a abrir mão da presidência do clube alvinegro.

Possível candidato à presidência

Há três meses da votação, um nome surge como forte candidato há vaga de Daniel pela sua chapa. Trata-se de Sergio Sette Camara, que atualmente ocupa a vice-presidência do conselho do clube.

Sette Camara irá concorrer contra os empresários Fred Couto e Fabiano Ferreira. Após a votação para a aprovação do estádio do Galo, Nepomuceno levantou o nome de Sergio como o representante da chapa na votação.