Oswaldo pede apoio do torcedor do Atlético-MG em sua primeira partida no Independência

(Foto: Bruno Cantini)

O técnico Oswaldo de Oliveira parece estar bem adaptado ao Atlético-MG e a cidade de Belo Horizonte com apenas duas semanas no cargo de treinador da equipe alvinegra. Sempre bem humorado, o treinador pediu o apoio do torcedor para a partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (11), às 21h45.

Em seu entrevista coletiva, Oswaldo também deu dicas de restaurantes na cidade e ainda falou como pretende tirar o Galo da proximidade à zona de rebaixamento, disse que conta com a experiência de seus atletas.

"É um desafio, mas não é só para mim. É um desafio para o time e para a torcida também. A nossa torcida tem que entender que ela tem que jogar 90 minutos do nosso lado. Nós passamos por momentos de erros. Ela tem que ter a humildade de entender que o Atlético está se reestruturando, que não é mais o Atlético da Libertadores. É um time cheio de valores, mas não tem aquela trajetória. A torcida tem que comprar esse barulho com a gente. Eu peço muito essa humildade. No momento que o time tiver que ter ações defensivas, nos ajude, porque se a gente ficar atacando feito índio o tempo todo, não é o Atlético atual. Temos que ter essa consciência hoje, porque se a torcida começar a pegar no pé e começar a vaiar, vai passar para o lado do adversário. Como eu conheço bem a torcida do Atlético, eu peço: nos ajudem!" afirmou o treinador

Para o treinador alvinegro é uma honra poder finalmente estrear diante de seu torcedor e ainda citou algumas oportunidades em que veio para Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG e viu a importância que o torcedor alvinegro tem para a equipe.

"É uma honra para mim e um orgulho estrear em casa. Agradeço muito ao Atlético-MG por me conceder este momento. Vai ser inesquecível. Fui adversário do Atlético aqui, varias vezes em minha carreira, e agora vou ter o que me pressionava. Isso é grandioso" acrescentou.

Oswaldo ainda depositou toda a sua confiança no atacante Fred, que foi o artilheiro do último Campeonato Brasileiro pelo Galo e que vive um jejum de 11 jogos sem marcar gols pela equipe.

"Fred é um cara com muita experiência. Eu tenho conversado com ele sim, mas não sobre esse assunto. Vez ou outra a gente fala disso. Lembro de uma ocasião no Corinthians que o Luizão não marcava e todo mundo falava que eu obrigava ele a voltar e marcar, por isso não fazia gols. Ai ele fez quatro gols em um jogo e voltou a marcar. É uma questão cíclica, todos passam por isso. O Fred foi preponderante no jogo de Curitiba. Taticamente fez uma partida primorosa. O lance do segundo gol, daria 50% para o deslocamento dele. Em pouco tempo vamos ver o Fred fazer o gol dele e dar alegrias para a torcida" concluiu.