Supercopa sub-20: Atlético-MG e Cruzeiro disputam vaga na Taça Libertadores da categoria

Galo e Raposa duelarão em busca de vaga na Libertadores sub-20 (Foto: Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (7), após sorteio na sede da CBF, ficaram decididos os mandos de campo da Supercopa sub-20. Atlético-MG e Cruzeiro irão se enfrentar em jogos de ida e volta, disputando vaga na Taça Libertadores da categoria.

No sorteio, ficou decidido que o Galo vai mandar o primeiro jogo da decisão em casa, enquanto a Raposa será mandante na finalíssima. A tendência é que os jogos sejam disputados no Independência e no Mineirão, mas a definição dos palcos ainda não aconteceu.

O Atlético conquistou a Copa do Brasil sub-20 em junho, quando bateu o Flamengo na final, nos pênaltis. Também nos pênaltis, o Cruzeiro ficou com a taça do Brasileirão em outubro, ao derrotar o Coritiba na decisão.

O Galo é o atual campeão da Copa do Brasil sub-20. Já Raposa faturou o Campeonato Brasileiro da categoria. As partidas deve ser realizada nos dias 15 e 22 de novembro.