No Atlético-MG, Fábio Santos revive melhor fase e iguala números do auge no Corinthians

Na marca da cal: Fábio Santos acertou todos os pênaltis que cobrou em 2017 (Foto: Bruno Cantini/Atlético MG)

Aos 32 anos, o lateral-esquerdo Fábio Santos tem conquistas e temporadas que o credenciam a estar entre os principais nomes da posição nas últimas décadas. O jogador do Atlético-MG foi campeão estadual em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, levantou a taça do Campeonato Brasileiro, do Mundial de Clubes e da Recopa Sul-Americana, além de ser bicampeão da Copa Libertadores.

E, na noite dessa quinta-feira (9), o camisa 6 do Galo igualou sua temporada mais prolífica da carreira no que se refere a números de jogos e gols.

Até então, 2012 era a temporada mais especial da carreira do jogador. Naquele ano, além de campeão da Libertadores e do Mundial pelo Corinthians, Fabio Santos também entrou em campo 59 vezes pelo Timão – e outras três pela Seleção Brasileira – e marcou quatro gols. Os dados foram retirados do site oGol.

Cobrador oficial de pênaltis do Atlético, Fábio Santos converteu todas as penalidades pelo clube nesta temporada

Se a temporada de 2017 não é nem de longe tão vitoriosa – conquistou apenas o Campeonato Mineiro pelo Galo –, a consistência do lateral atleticano o premiou com números iguais à de cinco anos atrás. Na vitória contra o Atlético-GO, no Independência, Fábio realizou sua partida de número 59 com a camisa alvinegra em 2017.

Além disso, Fábio Santos marcou seu quinto gol na época atual, ultrapassando os quatro anotados há cinco anos quando defendia o Corinthians. Ele se tornou o cobrador oficial de pênaltis do Atlético no decorrer da temporada, convertendo todas as cinco penalidades que teve de bater.

Desde que chegou ao Atlético, no meio da temporada passada, o lateral acumula 86 partidas. O veterano marca presença na maioria dos jogos do time e é um dos líderes dentro de campo.