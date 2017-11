Leonardo Silva valoriza empate conquistado em São Januário: "Foi um ponto importante"

(Foto: Divulgação/Atlético-MG)

O Atlético-MG empatou com o Vasco da Gama por 1 a 1 no Rio de Janeiro e viu suas chances de disputar a próxima Copa Libertadores da América se reduzirem. Apesar do resultado, os jogadores do Atlético valorizaram a força de vontade da equipe na etapa final e afirmaram que o ponto conquistado fora de seus domínios não foi tão ruim.

De acordo com o volante Adilson, o Galo se mantem vivo na luta pelo G7 apesar do empate e elogiou a atuação da equipe na etapa final. “No primeiro tempo, a equipe não se encontrou. Já no segundo tempo, foi totalmente o contrário, jogamos, inclusive, para buscar a vitória. O resultado foi bom, nos mantém vivos na luta pelo objetivo final”, analisou o volante atleticano.

O capitão Leonardo Silva lamenta o fato de a equipe não ter saído do Rio de Janeiro com os três pontos, mas disse que o empate foi um bom resultado devido as circustâncias enfrentadas pela equipe durante os 90 minutos. O zagueiro atleticano ainda comentou a sua assistência para o gol de Fred, que garantiu o ponto para o Galo.

“A gente ficou mais atento na marcação, pressionando mais e, em uma sobra, empatamos e conseguimos um ponto importante. A gente queria a vitória, mas, devido às circunstâncias, foi um ponto importante para decidirmos nas próximas três rodadas”, comentou o capitão, que também falou sobre o lance do gol.

“O Valdívia tentou fazer a jogada, ela sobrou no meu pé, consegui dominar e ver logo o Fred, ele estava bem posicionado e consegui dar a assistência para ele fazer o gol”, observou Leonardo Silva.

O grande destaque da partida com pelo menos 5 defesas difíceis foi o goleiro Victor, que lamentou o fato de a equipe não aproveitar as oportunidades de matar o jogo, mas elogiou a garra da equipe para conquistar o ponto.

“O Atlético teve uma atuação consistente no segundo tempo. Mesmo com o Vasco tendo criado algumas oportunidades, nó também criamos e tivemos chance de matar o jogo em contra-ataques e algumas boas tramas ofensivas. A gente sabia a dificuldade que iria encontrar, o Vasco é sempre muito forte jogando aqui em São Januário e tive a felicidade de ter uma atuação segura para ajudar a equipe a segurar o resultado”, disse o arqueiro.