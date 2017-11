Atacante Capixaba visa título da Supercopa Sub-20 para encerrar ciclo da base no Atlético-MG

Capixaba foi um dos destaques da partida de ida (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Nesta quinta-feira (23) sai o campeão da Supercopa Sub-20, título que vale vaga na Copa Libertadores de 2018 da categoria. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam às 19h (de Brasília), na Arena Independência. No primeiro jogo, as equipes empataram sem gols. Quem vencer a segunda partida, que terá mando de campo da Raposa, levanta a taça. O atacante Capixaba busca o troféu para encerrar o ciclo de juniores.



Capixaba foi a grande surpresa da primeira partida da decisão. O atleta, que disputou o primeiro semestre de 2017 emprestado pelo Alvinegro à Ferroviária, de São Paulo, não havia jogado nenhuma partida com o time Sub-20, apenas com o Galo B, que disputou a segundona e o torneio de aspirantes.



"É uma grande decisão. Esperamos um jogo difícil. Fiquei feliz de poder ajudar a equipe Sub-20 e agora espero ajudar mais conquistando o título. O Cruzeiro tem uma grande equipe e clássico é decidido nos detalhes, então temos que entrar bem concentrado para fazer um grande jogo", disse o atacante, via assessoria de imprensa.



Capixaba elogiou bastante a atual geração atleticana e espera encerrar o ciclo da base com mais uma conquista. "Esse é o meu último ano de juniores. Vou dar meu máximo nesse duelo para fechar o ciclo com título. Essa geração é uma das mais vencedoras da base do clube e queremos mais uma", encerrou.