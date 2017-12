Clayton sofre grave lesão no joelho e pode desfalcar Atlético-MG por até oito meses

Jogador deve ficar muito tempo longe dos gramados (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Durante o treino matutino desta sexta-feira (1º), na Cidade do Galo, o atacante Clayton, do Atlético-MG, sofreu uma lesão no joelho e deixou o treinamento mais cedo. De acordo com os primeiros exames médicos feitos, foi constatada a lesão no ligamento cruzado interior do joelho esquerdo. O tratamento já foi iniciado, e Clayton fará outros exames para saber a gravidade da lesão.

O exame feito momentos após a lesão mostram a necessidade de fazer uma cirurgia. Situações de rompimento de ligamentos, em média, levam oito meses até a total recuperação do atleta. Porém, o tempo até a volta de Clayton aos gramados só será divulgada pelo Atlético após uma segunda bateria de exames que confirmará com precisão o grau da lesão.

O atacante, que tinha voltado nesta semana após se recuperar de uma tendinite no tornozelo esquerdo, desfalca o Galo no confronto contra o Grêmio, neste domingo (3), às 17h, no Independência, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador estava relacionado para o confronto até esta manhã.

O confronto diante dos gaúchos fecha a busca do Atlético pela Copa Libertadores. Os mineiros estão na décima posição, com 51 pontos, um a menos que o Botafogo, o primeiro time do atual G-8.