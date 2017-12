Atlético-MG terá San Lorenzo como adversário na Copa Sul-Americana

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Ausente da Copa Libertadores na próxima temporada, o passaporte do Atlético-MG não deixará de ser carimbado. Classificado para a Copa Sul-Americana 2018, o Galo conheceu seu adversário na noite desta quarta-feira (20), em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. E será uma parada dura: o San Lorenzo, da Argentina. A decisão do confronto será em Belo Horizonte, em data ainda não definida.

As equipes já se enfrentaram três vezes ao longo da história. O primeiro confronto foi um amistoso, em 1969, que o Galo venceu por 2 a 1 jogando no Mineirão. As outras partidas foram pra valer. Na Copa Mercosul de 2000, Galo e El Ciclón caíram no grupo E. Vitória atleticana por 4 a 3 no Nuevo Gasometro, no dia 3 de agosto, e novo triunfo mineiro por 3 a 2, em 13 de setembro, no Mineirão. Naquela oportunidade, o Galo passou em primeiro, com 13 pontos. Já o time argentino foi o lanterna, com apenas 3 pontos.

O adversário: time do Papa que carrega sua origem no nome

Club Atletico San Lorenzo de Almagro, fundado em 1º de abril de 1908, no bairro de Boedo que, na época de fundação do Ciclón, pertencia à província de Almagro, em Buenos Aires. Era apelidado como "Clube Atletico Sin Libertadores de America" por seus adversários, por ainda não ter o tão desejado título sul-americano, que veio em 2014. Além da Libertadores, o Azulgrana conquistou outros dois títulos do continente: a extinta Copa Mercosul de 2001 e a primeira edição da Sul-Americana, em 2002.

Em termos locais, são 15 títulos da primeira divisão do Campeonato Argentino, sendo o último em 2013. Além disso, foram duas conquistas da segunda divisão, uma Copa da Argentina e uma Supercopa da Argentina. O clube tem como torcedor ilustre o Papa Francisco, que não faz questão alguma de esconder seu apreço pelo clube de Almagro.