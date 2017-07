Eduardo Baptista não esconde felicidade após quarta vitória seguida do Atlético-PR

Foto: Marco Oliveira/Atlético-PR

O Atlético-PR venceu, de virada, o Vitória na tarde deste domingo (25). A partida era válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro e acabou com o placar em 4 a 1. Essa foi a quarta vitória consecutiva do clube paranaense, que agora ocupa a 12ª colocação na tabela, com 14 pontos ganhos. Feliz com o desempenho da equipe nos últimos jogos, o técnico Eduardo Baptista comentou a partida.

“A equipe do Vitória veio bem fechada, sem dar espaço. A gente soube o momento de ter a posse e o momento de atacar a linha adversária. Assim que os gols apareceram”, avaliou o comandante.

Sobre a virada, Eduardo Baptista falou: “Uma vitória construída, né? Você toma um gol no início, perde um jogador, tem que alterar o seu sistema e vê os jogadores que entraram, mesmo tomando gol, não se abatendo. O adversário vendeu caro o resultado. Aí você faz 2 a 1, e os resultados aparecem. Sou apaixonado pelo que faço e quando você vê as coisas acontecerem, vibra.”

O treinador também comemorou a recuperação da equipe no campeonato: “Éramos últimos colocados. E com força, trabalho, simplicidade, o grupo colocou a equipe numa boa qualificação. Ganhar quatro seguidas no Brasileiro não é para qualquer um.”

O próximo compromisso do Atlético-PR é pela Copa do Brasil, contra o atual campeão da competição, Grêmio. Foi perguntado ao comandante da equipe Paranaense se a vitória desta tarde dava mais confiança ao grupo para o duelo do meio da semana.

“Estamos num momento bom, mas não podemos esquecer que viemos de um momento ruim, é importante manter o equilíbrio e o pé no chão. Temos que lembrar como chegamos até aqui, com trabalho, humildade e confiança. Mas lógico que uma vitória dessas dá mais confiança, dá um ritmo bom de jogo. Temos que lembrar que são jogos de altíssimo nível, devemos estar focados”, respondeu.

O duelo contra o Grêmio é válido pelas quartas de final da competição. A partida vai acontecer em Porto Alegre, na quarta-feira (28), às 19h30.