Mesmo eliminado, Avaí terá time titular em clássico pela Primeira Liga

Google Plus

Objetivo de Claudinei é preparar equipe para final estadual (Foto: Divulgação/Avaí FC)

Mesmo sem chances de seguir na Copa da Primeira Liga, o Avaí entrará em campo com time titular nesta quinta-feira (20). O duelo contra o arquirrival Figueirense, no Orlando Scarpelli, às 19h30, será utilizado para testar mais uma vez a equipe visando à final do Campeonato Catarinense.

O técnico Claudinei Oliveira espera conquistar alguma confiança a partir de uma boa atuação nesse clássico. "A gente entende que seria cômodo não expor a equipe principal até a final, mas é necessário eles passarem por mais um jogo desse porte, tirar todo mundo da zona de conforto. Usar estes dois jogos para preparar o grupo para a final e usar as finais para conquistar o título", explicou.

O Avaí vem de uma derrota em casa para o Almirante Barroso, o que acabou tirando as chances de decidir o Estadual dentro de casa. Até por isso, Claudinei quer utilizar o duelo contra o Figueirense para preparar a equipe.

"Acho que é sempre bom ganhar. Melhora o ânimo de todos. A nossa equipe conseguiu o acesso à Série A com garra e demonstrando muito empenho. Nunca faltou dedicação para o nosso grupo. Neste jogo de sábado, faltou sim concentração. Todos ficaram chateados, o torcedor ficou chateado. Mas eu fiquei mais ainda, não dormi direito e nem saí de casa na Páscoa por conta disso", admitiu.

+ Irritado, Claudinei destaca falta de foco após derrota em casa: "Precisava entrar mais ligado"

Diferente do Avaí, o Figueira ainda tem chances de classificação - precisa ganhar por três gols de diferença para seguir na competição. Apesar de valer pouco em termos de classificação, o treinador avaiano destacou a importância natural de um clássico e também o equilíbrio dos duelos entre as equipes neste ano - ambos terminaram em 0 a 0, o último deles no dia 9 de abril.

"Foram jogos pegados, com muita disposição dos dois lados, equipes bem organizadas. Espero que este clássico também seja assim, pois há diferença de objetivos em disputa. Clássico todo atleta quer jogar, tem motivação, tem rivalidade. Por isso, vamos entrar com a nossa força máxima para colocar clima de competição em todos", disse.

O único desfalque para a partida no Scarpelli é o artilheiro Denílson, que se recupera se uma lesão na sola do pé. O Avaí deve entrar em campo com Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa; Luan, Judson; Diego Jardel, Marquinhos, Rômulo; Júnior Dutra.