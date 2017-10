Avaí duela com desesperado Atlético-GO para manter invencibilidade

INCIDENCIAS: Partida válida pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC; a partida começa às 16h

Invicto no returno, o Avaí tenta ampliar sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro e abrir vantagem para a zona de rebaixamento e recebe o lanterna Atlético-GO. O Dragão vem fazendo uma campanha de recuperação no returno, mas precisa de uma vitória em Florianópolis para não se afastar da saída do Z-4. A partida na Ressacada acontece neste domingo (1º), às 16h.

No primeiro turno, em Goiânia, o Atlético venceu no Olímpico por 3 a 1. O histórico entre as equipes é muito equilibrado. Em 11 confrontos, foram quatro vitórias para cada lado, e três empates. Na Ressacada, foram cinco confrontos, com três vitórias do Avaí e dois empates.

Claudinei pede paciência à torcida em jogo perigoso

Melhor defesa do returno, o Avaí tem muito de seu jogo baseado no sistema defensivo. Apesar da 15ª colocação, com 30 pontos, o Leão tem a 8ª melhor defesa da competição - 28 gols sofridos -, mas, em contra-partida tem o pior ataque, com 16 tentos marcados. Na última rodada, o time catarinense empatou com o Flamengo em 1 a 1, fora de casa, a sétima partida sem derrota no Brasileiro.

O técnico Claudinei Oliveira espera paciência do torcedor para o confronto contra o Atlético-GO. Apesar do adversário estar em uma posição inferior, o treinador vai manter a mesma postura das últimas partidas.

"Se a gente pode pedir uma coisa para o torcedor, é ter um pouco de paciência. Quando a gente pega um adversário menos qualificado, o torcedor acha que tem obrigação de golear. O Atlético-GO venceu o Corinthians, a Ponte Preta, eles acharam uma forma de jogar, têm o Walter, meias bons, laterais bons. Não podemos achar que vai ser fácil e pedimos ao torcedor mais paciência. Ganhamos com um gol no primeiro minuto ou no minuto 90, são três pontos iguais", disse.

O Avaí vai manter o mesmo time titular que enfrentou o Flamengo na última rodada. O único desfalque do time é o volante Luan, que se recupera de uma lesão na coxa.

Atlético-GO quer repetir Avaí para seguir vivo contra rebaixamento

Depois de conquistar apenas 12 pontos no primeiro turno, o Atlético-GO já buscou 10 em seis rodadas no returno e aumentou as esperanças de ainda lutar contra o retorno à Série B. A empolgação do Dragão sofreu um baque na última rodada, com a derrota em casa para o Cruzeiro por 2 a 1, mas um triunfo contra um adversário direto pode alavancar novamente a campanha dos goianos. Com 22 pontos, o time está a sete de deixar o Z-4.

O técnico João Paulo Sanches destacou a campanha do próprio Avaí como um modelo para o Dragão seguir acreditando na permanência na Primeira Divisão. "O Avaí vem de sete jogos, com três vitórias e quatro empates. São sete jogos invicto. Foi essa sequência que alavancou o Avaí e que nos falta para conseguirmos ter uma retomada no campeonato. A sequência deles é um espelho para nós", admitiu.

O Atlético deve ter três mudanças em relação ao time que foi derrotado na partida anterior. O zagueiro Gilvan tomou o terceiro amarelo e será substituído por Eduardo Bauermann, enquanto Jorginho deve ganhar nova oportunidade na vaga do contundido Igor. O atacante Walter, voltando de suspensão, também deve retornar a titularidade no lugar de Alison.

Após ter perdido espaço nas últimas rodadas, o meia Jorginho, um dos líderes do Atlético-GO, voltará ao time titular e, apesar da boa fase do rival, acredita na força do Dragão para tentar a vitória em Florianópolis.

"Recentemente tivemos bons resultados jogando fora de casa. Sabemos da crescente que o Avaí vem no segundo turno, mas vamos entrar focados e buscar a vitória do começo ao fim da partida. Assim como a equipe deles, começamos o returno com ótimos resultados", ressaltou.