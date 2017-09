Rafael Sóbis quebra jejum, Cruzeiro leva sufoco, mas vence Atlético-GO em Goiânia

INCIDENCIAS: Partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada no Estádio Olímpico, em Goiânia/GO.

Quatro dias antes da finalíssima da Copa do Brasil, o Cruzeiro derrotou o Atlético-GO, na tarde deste domingo (24), em Goiânia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Arracaesta e Rafael Sóbis, a equipe mineira venceu o Dragão por 2 a 1. Luiz Fernando, aproveitando a queda de rendimento dos mineiros no segundo tempo, descontou.

O último gol de Rafael Sóbis havia sido contra o Coritiba, em junho. Foram quase três meses completos sem balançar as redes. Apesar disso, o camisa 7 é o artilheiro do time na temporada, com 15 gols – ele tem três gols no Brasileirão.

O resultado leva a Raposa à quinta colocação, com 40 pontos, a três de Palmeiras e Grêmio, respectivos quarto e terceiro colocados. Já o Atlético-GO segue amargando a lanterna do Brasileiro, com 22 pontos. A primeira equipe fora do Z-4, Ponte Preta, tem seis pontos a mais.

Agora, o time celeste muda a chave e começa a pensar no segundo jogo da final da Copa do Brasil. No Mineirão, a Raposa medirá forças com o Flamengo, na quarta-feira (27), às 21h45. No duelo de ida, realizada no Maracanã, terminou em 1 a 1. Não há o recurso de gol qualificado na final, então os dois times precisam venceram para ficar com a taça.

Pelo Brasileirão, a Raposa voltará a campo no próximo domingo (1º), às 16h, para encarar o Corinthians, no Mineirão. Já o Atlético-GO terá o Avaí pela frente, na Ressacada, no mesmo dia e no mesmo horário. Ambos os jogos serão válidos pela 26ª rodada do certame nacional.

Confira o lance a lance do jogo:

49' FIM DE JOGO EM GOIÂNIA! Atlético-GO 1 x 2 Cruzeiro!

47' Rafael soca a bola e afasta o perigo da área cruzeirense.

46' Mudou: juiz revê decisão e resolve dar mais dois minutos de acréscimos. Portanto, iremos até aos 49.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' CARTÃO AMARELO PARA O ATLÉTICO-GO

Para Gilvan, por reclamação como árbitro.

42' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-GO

Sai: Jonathan

Entra: André Castro

41' NA HORA H!!!

Grande jogada individual de Rafael Sóbis, que passou pelo marcador e tocou para Arrascaeta. O argentino finalizou, mas o zagueiro rubro-negro tirou na hora H.

39' Paulinho tenta de fora de área, mas seu arremate sai torto.

38' Rafinha afasta o perigo da área do Cruzeiro.

34' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

Sai: Lennon

Entra: Ezequiel

33' POR POUCO!!!

Luiz Fernando deixa o zagueiro Arthur para trás e arremata de dentro da área; a bola passou à esquerda da meta celeste.

32' O goleiro Rafael, do Cruzeiro, se choca com Alison, em jogada de bola aérea. Falta para o time mineiro.

29' Paulinho solta uma bomba de longe, mas sem direção.

28' Nonoca arrisca de longa distância, mas a bola fica no meio do caminho.

27' CARTÃO AMARELO PARA O ATLÉTICO-GO

Para Bruno Pacheco, por falta em Rafael Sóbis.

25' Arthur tira a bola de cabeça. Escanteio para o Atlético-GO, que, no momento, é melhor em campo.

23' GOL IMPEDIDO DO ATLÉTICO-GO

William Alves põe a bola para dentro do gol celeste, mas o assistente marca impedido.

23' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

Sai: Lucas Romero

Entra: Hudson

21' QUASE!!!

Bruno Pacheco leva bola para a área, e Gilvan cabeceia com muito perigo; a bola passou rente à trave esquerda do gol de Rafael.

20' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-GO

Sai: Andrigo

Entra: Niltinho

19' Defesa do Cruzeiro toca a bola em seu campo.

17' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

Sai: Rafael Marques

Entra: Raniel

16' Mano Menezes, treinador do Cruzeiro, conversa com o centroavante Raniel à beira do campo.

15' NA TRAVE!!!

Paulinho bate colocado, consciente, a bola carimba a trave, explode nas costas de Rafael e sai pela linha de fundo. Dragão em bom momento no jogo.

14' UHHH!!!

Jorginho rola para Paulinho, que finaliza de canhota, por cima da meta cruzeirense.

12' Lennon tabela com Rafinha, invade a área, mas Gilvan tira para a linha de fundo. Escanteio para a Raposa.

11' MARCOS!!!

Arrascaeta cobra falta venenosa, mas o goleiro atleticano faz a defesa e põe para escanteio.

10' CARTÃO AMARELO PARA O ATLÉTICO-GO

Para Luiz Fernando, por falta em Nonoca.

7' Alison cobra falta na barreira; no rebote, o atacante do Atlético-GO isolou.

6' Paulinho arrisca o chute de longe, mas Nonoca intercepta com o braço. Falta para o time goianiense.

4' Rafinha recebe falta no meio de campo.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-GO!

Jorginho infiltra em velocidade e encontra Luiz Fernando, que soltou uma porrada, para estufar as redes do goleiro Rafael.

0' COMEÇO O SEGUNDO TEMPO!

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Cruzeiro domina a etapa inicial e vai para o intervalo com uma vantagem de dois gols. Arrascaeta e Rafael Sóbis marcaram para a Raposa.

Arrascaeta abriu o placar para o Cruzeiro em Goiânia (Foto: Weimer Carvalho/Light Press/Cruzeiro)



48' CARTÃO AMARELO PARA O ATLÉTICO-GO

Para Jonathan, para cometer falta por trás em Rafinha.

45' RAFAEL!

Andrino avanço pelo lado direito e fuzila o gol, porém o arqueiro da Raposa encaixa o chute.

45' Quatro minutos de acréscimos.

43' Andrigo vai à linha de fundo e cruza para a área, mas Rafael faz a defesa, sem dificuldades.

42' CARTÃO AMARELO PARA O CRUZEIRO

Para Lennon, por falta em Jorginho.

41' Arrascaeta cobra falta para o miola da área do Dragão, mas a defesa afasta.

39' FUROU!

Luiz Fernando tenta pegar de primeira, mas fura o chute.

38' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-GO

Sai: Igor (lesionado)

Entra: Jorginho

38' CARTÃO AMARELO PARA O CRUZEIRO

Para Nonoca, por falta em Igor.

36' Rafael Sóbis tenta achar Arrascaeta na área, porém o cruzamento rasteiro muito forte.

34' Falta de Paulinho em cima de Rafael Marques, na lateral esquerdo do Cruzeiro.

33' Andrino tenta cruzamento, mas põe muita força no pé, e a bola sai pela lateral.

31' Recomeça o jogo no Olímpico.

Com esta vitória parcial, o Cruzeiro vai à quinta colocação, com 40 pontos, um a menos que o Palmeiras, em quarto.

29' PARADA TÉCNICA

Com o forte calor que faz em Goiânia, o árbitro Heber Roberto Lopes faz um pausa para os jogadores se reidratarem.

28' DEFENDE, RAFAEL!

Igor passa pela marcação cruzeirense e passa para Andrigo, que solta um petardo e exige grande defesa de Rafael.

26' TIRA A ZAGA!

Lennon deixa marcador sentado no chão, escora para Rafinha, que chega chutando, mas William Alves afasta.

25' Bruno Pacheco tenta cruzamento, mas Lennon bloqueia o chute. Escanteio para o Dragão.

24' FINALIZAÇÕES:

Atlético-GO: 2

Cruzeiro: 6

24' Ronaldo comete falta dura em Lennon, e o lateral-direito do Cruzeiro fica no chão.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!

Linda enfiada de bola do volante Nonoca deixa Rafael Sóbis cara a cara com o goleiro, e o camisa 7 não desperdiçou.

20' Tira de meta para a equipe cruzeirense.

18' Mais um cruzamento para a área do time mineiro, desta vez feito por Bruno Pacheco. Digão tira de primeira.

17' Paulinho alça bola na área do Cruzeiro, mas Arthur afasta o perigo.

17' Rafael despacha a bola do campo defensivo do Cruzeiro.

16' Romero tenta inversão de jogo, mas entrega nos pés do adversário.

14' SUBIU!

Rafael Marques escora de cabeça para Arrascaeta, o gringo pega de canhota, mas erra por muito.

13' Arthur dá um bico para frente e tira a bola do campo defensivo do Cruzeiro.

11' Igor comete faz em cima de Lennon na lateral direita.

9' QUASE!!!

Na ponta esquerda, Arrascaeta cruzou na cabeça de Rafael Marques, que testa com perigo. A bola tirou tinta da trave!

8' Atlético-GO trabalha a bola no campo de defesa, enquanto o setor ofensivo do Cruzeiro marca sob pressão.

7' Digão recua a bola para o goleiro Rafael, que faz a saída de bola com tranquilidade.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!

Rafael Marques chuta, Jonathan afasta, Arrascaeta pega o rebote e faz 1 a 0 para o Cruzeiro.

3' Alison faz carga em cima de Arthur, e o juiz marca falta do ataque atleticano.

2' Andrigo trabalha a bola pelo lado direito.

1' NA TRAVE!

Bryan finaliza de fora da área e acerta a trave esquerda do goleiro Marcos!

0' BOLA ROLANDO!

Faltam poucos minutos para o início da partida.

Cruzeiro (4-2-3-1): Rafael; Lennon, Digão, Arthur, Bryan; Nonoca, Lucas Romero; Rafinha, Arrascaeta, Rafael Marques; Rafael Sóbis.

Atlético-GO (4-2-3-1): Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan, Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho; Andrigo, Igor, Luiz Fernando; Alison.

Boa tarde, torcedor! As equipes já estão definidos.

Confira nosso pré-jogo: Antes de disputar final da Copa do Brasil, Cruzeiro faz parada no Brasileiro e visita Atlético-GO

Provável Cruzeiro: Fábio; Lennon, Arthur, Digão, Bryan; Nonoca, Lucas Romero; Rafael Marques, Arrascaeta, Messidoro; Rafael Sóbis.

Provável Atlético-GO: Marcos; Jonathan, Gilvan, William Alves, Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho; Igor, Andrigo, Luiz Fernando; Alison.

O dono do apito no Olímpico será Heber Roberto Lopes (SC), auxiliado por Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes. Os assistentes adicionais serão Celio Amorim e Edson da Silva.

Mano Menezes, treinador do Cruzeiro: "Falei lá no início do ano que, ao longo da temporada, seríamos exigidos para provarmos o valor e a qualidade do nosso elenco. Muitas vezes nos encontramos em situações de termos que mexer na estrutura da equipe, pela quantidade de jogos. Felizmente temos essa qualidade".

João Paulo Sanches, técnico do Atlético-GO: "Acho que os times que vêm no estádio Olímpico observam muito a questão do clima e da baixa umidade. Por isso, fazem uma marcação mais defensiva, com menos espaço par a gente. Fora de casa estamos tendo mais espaço, o que facilita para nosso jogo. Mas está na hora, sim, de fazer os pontos em casa porque nossa margem de erro é pequena. Os resultados positivos têm que aparecer dentro e fora de casa".

Já o Cruzeiro, que também vem de vitória, mas sobre o Bahia por 1 a 0, vive uma situação melhor. A equipe mineira fecha o G-6, zona de classificação para a Libertadores, com 37 pontos somados até então.

Apesar do bom momento, o Dragão segue na lanterna do Brasileirão, com 22 pontos. Na última rodada, bateu a Ponte Preta por 3 a 1, fora de casa, conseguindo um grande resultado.

O confronto coloca frente a frente os donos dos respectivos quarto e do terceiro desempenhos mais satisfatórios desta segunda metade do Brasileirão.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe conosco os principais detalhes do jogo entre Atlético-GO x Cruzeiro ao vivo. A partida será realizada na tarde deste domingo (24), às 16h, no Olímpico, em Goiânia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco.