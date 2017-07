Em busca de reação e com bom aproveitamento em casa, Bahia recebe embalado Flamengo

Em situações distintas, Bahia e Flamengo se enfrentam às 18h30 (de Brasília), deste domingo (25), na Arena Fonte Nova, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia, que vem de quatro jogos sem vitórias, recebe o Flamengo, que não perde há quatro rodadas. Nesta partida, o rubro-negro deve ter a estreia de Everton Ribeiro que foi contratado por aproximadamente R$ 22 milhões. O jogador, que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro em 2013 e 2014, estava jogando no mundo árabe.

Em 16º com 10 pontos, o time baiano conta com um bom aproveitamento dentro de casa para segurar a subida do time carioca na tabela, que está na oitava colocação com 14 pontos. Os donos da casa vêm de uma derrota para o Corinthians, fora de casa, por um placar elástico de 3 a 0. Enquanto os cariocas, golearam a Chapecoense, na Ilha do Urubu, por um placar de 5 a 1.

O Bahia teve bom início no Brasileirão, diferente do Flamengo, que se recuperou justamente no momento de queda do time baiano. No histórico de confrontos, o Bahia tem uma vitória a mais contra a equipe rubro-negra, são 12 contra 11. Porém o rubro-negro marcou mais gols, 47 contra 39 do clube nordestino.

O árbitro da partida será Igor Junior Benevenuto, que será auxiliado por Márcio Eustáquio S. Santiago e Celso Luiz da Silva. Todos são de Minas Gerais e possuem o nome no quadro de árbitros da CBF.

Mendoza confia na vitória e em recuperação contra o Flamengo

Para Mendoza, a partida contra o Flamengo pode ser o marco da retomada do Bahia. Em quatro partidas como mandante, o Tricolor venceu três. O bom desempenho como mandante anima o atacante colombiano.

”Certeza. Certeza que amanhã será um grande jogo, vamos entrar ligados, vamos trabalhar muito durante o jogo para sair com os três pontos em casa. A gente tem 9 pontos em casa e um ponto fora. Acredito que vamos sair com três pontos da nossa casa", disse.

A concentração foi assunto recorrente durante a entrevista coletiva. Para Mendoza, a falta de atenção em momentos decisivos tem sido o maior pecado do Bahia nas últimas rodadas.

“Acho que sim [vai reagir na tabela com mais atenção]. Tenho certeza que se a gente ficar... Eu, especialmente, me cobro muito. Se erro um passe. Hoje os árbitros dão cinco minutos de acréscimo, então procuro ficar ligado por 95 minutos. No dia do jogo vemos vídeos, são erros que acontecem no nosso time. Acho que é isso, entrar mais ligado que o resultado vai sair", disse.

Para a partida, o tricolor baiano precisará driblar os desfalques do meio de campo, já que o Jorginho não conta com Edson e Renê Júnior. Na zaga, o retorno de Lucas Fonseca está indefinido. O treinador está tendo dor de cabeças para armar o time, pois Edson está no departamento médico devido a uma entorse no joelho; Renê Júnior foi expulso contra o Corinthians e cumpre suspensão; Hernane se recupera de uma fratura na tíbia; Jackson e Wellington Silva estão em recuperação de cirurgias.

Flamengo conta com estreia e boas fases de Diego e Guerrero para deslanchar de vez no campeonato

No fim de tarde deste domingo, teremos a estreia de Éverton Ribeiro pelo Flamengo. O histórico de estreias do meia atacante é bem favorável por sinal, com 100% de aproveitamento. O meia de 28 anos não soma nenhuma derrota em estreias como profissional. Na última, pelo Al Ahli, nos Emirados Árabes, precisou de 12 minutos para marcar. Motivação não falta, já que o jogador foi recebido em Salvador com festa na noite de sábado, quando a delegação do Flamengo desembarcou no aeroporto.

"Flamengo é isso, né? A nação segue sempre. Espero fazer uma boa estreia e que possamos vencer esse jogo", disse o jogador em meio a muitos pedidos de fotos e abraços.

Zé Ricardo terá sua zaga toda alterada. Sem Réver, contundido por conta de tostão que sofreu na última partida contra a Chape, colocará Rhodolfo no time titular. Já Rafael Vaz entra no lugar de Juan, suspenso. Na frente, uma mexida, como Éverton Ribeiro é especialista no lado direito, Berrío sai e dá vaga a Matheus Savio, que vai para a esquerda. No time titular, apenas o lateral esquerdo Trauco está pendurado.