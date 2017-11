De olho em vaga na Libertadores, Bahia encara Santos na Arena Fonte Nova

Na noite desta quinta-feira (16), o Bahia recebe o Santos, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca a vitória para encostar no G-7, e ainda sonhar com a vaga para a Copa Libertadores da América. Já o Peixe vai atrás do triunfo para garantir a sua vaga direta para a competição continental pelo G-4.

Décimo colocado na tabela, o Bahia que já atingiu seu objetivo nesse Brasileirão - não cair para Série B 2018. Com a boa fase, o clube sonha com uma vaga na Libertadores, para isso precisa vencer o Peixe. O Tricolor está quatro pontos atrás do sétimo colocado, o Flamengo. A equipe baiana está há cinco jogos sem perder, e espera manter a sequência.

Com duas derrotas seguidas, o Santos precisa reagir para garantir sua vaga no grupo dos quatro primeiros colocados. O Alvinegro está na quarta colocação, com 56 pontos. A equipe paulista há duas rodadas atrás ainda sonhava com o título, mas as duas derrotas acabaram com o sonho do Peixe.

Sem novidades na equipe titular, Bahia se prepara para confronto na Arena Fonte Nova

O treinador Paulo César Carpegiani teve duas novidades na lista de relacionados para a partida, são eles: Edson e Yuri. O volante Edson não atua desde o Ba-vi disputado no dia 22 de outubro. Mas, o treinador ainda não poderá contar com Lucas Fonseca. O zagueira se recupera de uma lesão muscular e ainda segue sem condições de jogo.

+ Em rápida apresentação e trabalhos leves, Bahia inicia preparação para jogo contra Santos

Em coletiva nesta quarta-feira (15), o lateral Juninho Capixaba falou sobre o confronto contra o Santos "Todos os jogos são difíceis. Então não vamos jogar contra qualquer equipe, é o Santos. Temo que jogar igual a todos, impor nosso ritmo dentro de casa e buscar o triunfo." afirmou Juninho.

O lateral também celebrou a titularidade e o momento que ta vivendo no Bahia "É um momento muito feliz na minha vida. Eu sempre quis jogar profissionalmente. Estou realizando um sonho. Jogar pelo Bahia, o clube que me revelou, o clube em que eu cheguei pequeno e me acolheu... Para mim, não tem palavras para descrever."

Santos terá o retorno do seu principal jogador para a partida contra o Bahia

Na tarde desta quarta-feira, o Santos teve seu último treino de preparação para enfrentar o Bahia na quinta. A atividade foi realizada no CT do adversário. O Alvinegro conta com o retorno da dupla David Braz, que estava lesionado, e Bruno Henrique, que cumpriu suspensão automática na derrota para a Chapecoense.

+ Santos terá retorno de David Braz e Bruno Henrique para confronto contra o Bahia

Retornando de lesão, Braz pediu que elenco desse "algo a mais" nessa reta final do Campeonato Brasileiro.

"Precisamos subir cada vez mais. Para sair da situação de duas derrotas, precisamos dar algo a mais nessas quatro últimas rodadas, que serão decisivas. Ainda não conseguimos o nosso objetivo, que é levar o Santos direto para a fase de grupos da Libertadores. Precisamos brigar até o final" disse o zagueiro.