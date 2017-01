Botafogo anuncia o lateral esquerdo Gilson, ex-América Mineiro

Foto: Divulgação/Botafogo

O Botafogo apresentou o lateral esquerdo Gilson, ex-América Mineiro, na manhã desta segunda-feira (16), em General Severiano. Com passagens pela Ponte Preta e Cruzeiro, ele chega para ocupar a vaga deixada por Diogo Barbosa, sendo mais uma opção para o lado esquerdo alvinegro.

Mesmo com o rebaixamento do América, o lateral foi um dos jogadores que chamaram atenção no ano de 2016. Inclusive, o Coelho ofereceu um novo contrato ao atleta, entretanto ele preferiu uma nova casa para seguir sua carreira. "A Libertadores pesou na decisão, mas a grandeza do Botafogo não me fez pensar duas vezes. O clube tem uma história linda", afirmou.

Ele chega ao Botafogo para ocupar uma posição que conta apenas com Victor Luís. Além de lateral, o jogador pode ser utilizado no meio, relembrando a dobradinha na esquerda que Jair Ventura utilizava com Diogo e Victor.

Essa característica do atleta é um ponto forte. Por ser veloz e com boa subida ao ataque, ele será bastante útil para o poder ofensivo alvinegro. Gilson chega preparado para se integrar ao elenco e estar pronto para a estreia da equipe, principalmente para a decisão contra o Colo Colo.

Com 30 anos, ele sabe do peso em vestir a camisa do Botafogo, ainda mais sendo a número 6, do ídolo eterno Nilton Santos. "Não quero ser comparado com um ídolo, mas ser reconhecido por um grande trabalho", completou.

Gilson, no Campeonato Brasileiro, fez dezenove jogos pelo América Mineiro, com um gol, 23 roubadas de bola (média de 1,21 por jogo) e quatro cartões amarelos. É a grande oportunidade do atleta em outro time grande, já que no Cruzeiro, entre 2012 e 2015, não teve destaque.