Botafogo luta até o fim, arranca empate contra Colo-Colo e avança na Libertadores

INCIDENCIAS: Parida válida pelo jogo da volta da fase pré-eliminar da Copa Libertadores da América, disputada em Santiago no Chile, no estádio Monumental David Arellano.

ÁRBITRO: Patricio Lostau (ARG). Cartões amarelos: Meza e Pavez do Colo-Colo e Jonas e Airton do Botafogo

Placar: 1-0, min. 2, Emerson Silva (C). 1-1, min. 35 do 2ºT, Rodrigo Pimpão

Botafogo: Gatito Fernandez; Jonas, Emerson Silva, Marcelo e Victor Luís; Airton (Guilherme, min. 18 2ºT), Rodrigo Lindoso (Roger, min. 31 do 2ºT), Bruno Silva e João Paulo (Dudu Cearense, min. 46 do 2ºT); Montillo e Rodrigo Pimpão.

Colo-Colo: Villar; Meza, Barroso e Baeza; Figueroa (Fierro, min. 45), Pavez, Valdes (Morales, min 34 do 2ºT) e Véjar (Gonzalez, min. 25 do 2ºT); Fernandez, Rivero e Paredes.

Botafogo e Colo-Colo se enfrentaram pelo jogo da volta da primeira fase da pré-Libertadores no estádio Monumental David Arellano no Chile e empataram por 1 a 1, com o Botafogo se classificando. Após um início frenético, os chilenos abriram o placar logo aos 2 minutos com gol contra do zagueiro Emerson Silva. O Botafogo buscou reverter o resultado ainda no primeiro tempo mas sem sucesso apesar de boas chegadas. No segundo tempo, o Botafogo se impôs e garantiu a vaga com o gol de Rodrigo Pimpão.



O Botafogo aguarda agora Independiente Del Valle ou Olimpia.

Colo-Colo é superior e reverte vantagem

Com bola rolando, o Colo-Colo com menos de um minuto mostrou ao que foi. Após lançamento, Baeza cruzou na boca do gol mas ninguém desviou. Com 2 minutos, o gol. Após escanteio, Pavez desviou e Emerson desviou contra o próprio patrimônio. Colo-Colo 1 a 0.

Após o gol dos chilenos, o Botafogo buscou sair e ter os espaços. O Colo-Colo segurava a bola e trabalhava no meio-campo com passes curtos. Airton teve chance em chute de fora da área, mas, diferente do primeiro jogo, bateu pra fora. Os donos da casa logo responderam com Fernandez, que também arriscou de fora da área e mandou ao lado do gol de Gatito.

O alvinegro carioca foi para a pressão com Montillo que obrigou Villar a fazer uma defesa monumental. Após escanteio batido, Marcelo desviou e Villar fez outro milagre. Depois de falta batida pelo argentino, Pavez quase devolveu o presente ao Botafogo, mas Villar impediu.

Mantendo a pressão, o Botafogo alçava bolas na área mas parava na zaga do Colo-Colo. Após sofrer falta de Airton, Rivero colocou bola na área afastada pela zaga alvinegra. Aos poucos a partida foi ficando truncada e faltosa. O time da casa chegou em cruzamento de Vejár mas Figueroa cabeceou mal.

O Botafogo chegou com Jonas erguendo bola na área mas a zaga chilena afastou. O Colo-Colo respondeu em cruzamento de Vejár e Figueroa, de novo, errou a cabeçada. No último lance da primeira etapa, Montillo ergueu a bola na área mas a zaga chilena tirou de novo. O árbitro apontou o fim do primeiro tempo.

Botafogo empata e garante vaga heroica

No início do segundo tempo, o Colo-Colo buscou a troca de passes e valorização da posse de bola. A primeira chance do Botafogo foi com Lindoso que recebeu livre na área e chutou torto. Pouco antes Pimpão tinha arriscado um chute de muito longe e isolou. Victor Luís também arriscou de fora da área mas Villar encaixou.

Na sequência o Colo-Colo respondeu com Paredes que encobriu Gatito Fernandez, mas o bandeirinha já assinalava o impedimento. O Botafogo insistiu em pressionar. Victor Luís sofreu falta pelo lado esquerdo mas Montillo bateu mal. O Botafogo insistiu nas bolas aéreas mas parava na zaga do Colo-Colo. Lindoso tentou diferente chutando de fora da área mas isolou.

Botafogo, melhor que na primeira etapa, manteve a pressão. Buscou o gol. Fernandez acertou o travessão do Botafogo após um leve desvio de Gatito, com a ponta dos dedos. Mesmo insistindo, o Botafogo esbarrava na boa defesa do Colo-Colo.

O time chileno buscou trocar passes e ganhar tempo em boa parte da segunda etapa. Victor Luís arriscou de fora da área mas isolou. De novo Victor Luís buscou levantamento na área mas a zaga chilena tirou. Paredes chutou e o goleiro paraguaio pegou. O Botafogo desafogou aos 35 minutos. Guilherme cruzou, Roger desviou para defesa de Villar e Pimpão explodiu a torcida alvinegra em todos os cantos. 1 a 1 em Santiago.

O árbitro da partida paralisou a partida por 5 minutos devido aos objetos arremessados em campo pela torcida do Colo-Colo. Com o jogo reiniciado, pressão do Colo-Colo. Após bola erguida na área por Morales, a zaga alvinegra tirou de qualquer maneira. Após o juiz assinalar 7 minutos de acréscimo, o drama era certo. O Botafogo teve o contra-ataque com Guilherme que isolou dentro da grande área.

O Botafogo mantinha a bola no pé e no campo ofensivo. Guilherme tomou no campo de ataque e chutou para Villar defender. González tentou para o Colo-Colo de fora da área mas isolou. Pouco após a isso juiz apitou o fim do jogo conformando a classificação do Botafogo.