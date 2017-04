Com um a menos, Botafogo vira diante do Sport e abre vantagem na Copa do Brasil

INCIDENCIAS: Jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2017, realizado às 21h45 desta quarta-feira (26), disputado no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro/RJ.

Essa noite (26) podia até ser o dia do goleiro e Gatito Fernández foi herói, mas teve que dividir seu dia e os méritos da vitória com o atacante Guilherme, escalado de última hora e autor dos dois gols alvinegros. Em sua estreia pela Copa do Brasil 2017, o Botafogo escalou seus titulares para enfrentar o Sport e conseguiu um bom resultado, vencendo por 2 a 1.

O Glorioso, eliminado do estadual, vai ter o final de semana livre e só retorna a campo na próxima quarta, quando recebe o Barcelona Guayaquil, também no estádio Nilton Santos, dessa vez pela Libertadores da América.

Já a equipe do rubro-negra volta as suas atenções para a Copa do Nordeste. No sábado (29), às 18h30, o time recebe o Santa Cruz no jogo de ida das semifinais. O Leão da Ilha ainda tem o compromisso pela final do Pernambucano, contra o Salgueiro, dia 07 de maio. Já o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Botafogo, na Ilha do Retiro, será realizado apenas no dia 31 de maio.

Sport abre o placar e o Alvinegro perde Bruno Silva expulso

Debaixo de chuva nos minutos iniciais de jogo, o Botafogo até começou melhor, com uma finalização perigosa de Camilo, após saída de gol errada de Magrão. Mas foi o Sport quem saiu na frente. E com um belíssimo gol do lateral Samuel Xavier, que de primeira acertou um belíssimo chute cruzado de fora da área, aos 9 minutos de jogo, sem chances para Gatito Fernández.

O Botafogo respondeu rápido, e aos 15 minutos, novamente com Camilo, o alvinegro levou perigo em cobrança de falta e seguiu dominando o jogo. O Sport só voltou a levar perigo ao gol alvinegro aos 25, quando o volante Ronaldo finalizou à direita do gol de Gatito. Com mais posse de bola, o Botafogo insistia nas bolas alçadas na área do adversário. Uma delas achou o zagueiro Emerson Silva, que cabeceou com perigo, em uma das melhores oportunidades do time na primeira etapa.

Mas a situação da equipe carioca se complicou quando Bruno Silva recebeu o segundo amarelo aos 43 minutos por carrinho na entrada da área em Fabrício. O lance contou com excesso de rigor do árbitro Bráulio Machado, que já havia amarelado o volante alvinegro três minutos antes por reclamação.

Gatito salva, Guilherme marca dois e Botafogo sai com vantagem

O técnico Ney Franco botou sua equipe para frente. O atacante André entrou no lugar do volante Fabrício - ainda no primeiro tempo -, que vinha bem mas já estava amarelado. Com isso, o Sport começou a propor o jogo e criar as melhores oportunidades. Porém, deixou mais espaços, e o Botafogo soube aproveitar. Em saída de jogo errada de Rithely, Airton roubou a bola e tocou pra Guilherme, que avançou, cortou para o meio e finalizou no cantinho do goleiro Magrão - a bola desviou em Matheus Ferraz após o chute.

A formação ofensiva do time pernambucano só surtiu efeito aos 17, quando o colombiano Reinaldo Lenis caiu pela direita e cruzou para Diego Souza, que não conseguiu chegar na bola. Pouco depois, Matheus Ferraz aproveitou bola rebatida em lance de escanteio e acertou a trave do Botafogo.

Quando o técnico Jair Ventura esboçava soltar mais o time com a entrada de Rodrigo Pimpão, Emerson Silva derrubou o atacante André na área aos 24. Mas o dia era dos goleiros, e Gatito Fernández fez a parte dele, voando no canto direito e espalmando a pancada de Diego Souza. O Sport partiu então pra uma pressão final. Só não contava com o dia inspirado de Guilherme, que, aos 37, recebeu lançamento do lateral Marcelo, partiu pra cima de Matheus Ferraz, cortou pra esquerda e mandou um foguete, no canto alto de Magrão. O Sport não conseguiu reagir ao baque, enquanto que o Botafogo conseguiu administrar os minutos finais de jogo sem sustos, mesmo com um jogador a menos.