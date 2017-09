Titular diante do Santos, Guilherme agradece a Jair Ventura: "Feliz pela confiança"

Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Jogo do Brasileirão antes de uma decisão na Libertadores e a expectativa era que Jair Ventura lançasse time reserva, porém o Botafogo entrou com uma equipe mista. Por isso, Guilherme teve a oportunidade de sair jogando contra o Santos. Mesmo no banco, ele foi o atleta mais utilizado no ano de 2017, ao todo são 48 partidas. Ele agradece a oportunidade que recebeu do treinador.

- Eu fico feliz pela confiança do Jair, mais uma vez uma oportunidade em sair jogando e feito um grande jogo. É gratificante! O grupo fez um grande jogo e saímos com os 3 pontos - disse.

Camisa 11 na partida de ontem, além de se destacar dentro do jogo, ele fez o primeiro gol de cabeça na carreira. Ele chega ao 6º gol no clube e a sua polivalência, podendo jogar tanto na esquerda ( onde ele sempre entra ) ou na direita, fechando a linha do meio-campo, é bastante importante para a equipe, já que, o esquema do Jair prioriza a recomposição na marcação.

"Eu, particularmente, tive a oportunidade de sair jogando e graças a Deus, eu estava numa noite feliz. Meu primeiro gol de cabeça na carreira, eu fico feliz por essa realização", comentou animado.

Devido a isso, ele fica marcado por ser o 12º jogador de Jair Ventura. Até para a torcida, ele é aquele jogador que tem que entrar na segunda etapa para colocar fogo no jogo, pois ele "incendeia" com dribles e bastante velocidade.

Agora, o foco retorna ao Grêmio, um time especial na vida de Guilherme. Ele foi formado nas categorias de base e tem uma expectativa enorme em voltar à Arena. Entretanto, ele afirma que defende o Alvinegro e vai aproveitar, se tiver oportunidade.

"Dá uma ansiedade, é especial jogar contra eles, pois é meu clube formador. Hoje eu visto a camisa do Botafogo e se eu tiver uma oportunidade de entrar em campo, eu quero dar o melhor e sair classificado", frisou o atacante.

O Botafogo vai buscar a classificação no Sul do Brasil na próxima quarta-feira (20). Sobre isso, Guilherme revela que a equipe está preparada e não lamenta o resultado de ida em casa.

"0 a 0 está aberto. Nós queríamos vencer o jogo contra o Grêmio, mas não aconteceu. Se fizermos um gol, eles têm que fazer dois", concluiu.