Botafogo supera eliminação recente, derrota Coritiba e Jair elogia: "Mostramos maturidade"

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Após a vitória do Botafogo sobre o Coritiba no Couto Pereira, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura comentou sobre a atuação da sua equipe, que conseguiu superar uma recente eliminação para o Grêmio e garantiu que o foco da equipe está em participar da edição da Taça Libertadores do ano que vem.

"Foi a melhor maneira de acabar com uma possível nuvem negra. Quando se perde no futebol, fala que o time se abateu com a derrota, sentiu o psicológico, equipe imatura. Com essa vitória, mostramos maturidade. O passado é imutável, o presente não. Fizemos nosso melhor hoje e estamos dentro do G-6. Nosso objetivo é buscar essa classificação para a Libertadores.", disse.

"A gente vem de ressaca de uma eliminação injusta ao meu ver, fomos superiores ao Grêmio, mas faz parte. Hoje fizemos um primeiro tempo muito aquém, mas no segundo jogamos. Tivemos maior posse de bola, finalização, todos esses indicadores e conseguimos uma bela vitória. A quarta consecutiva no Brasileiro, o que é muito difícil.", completou.

Perguntado sobre a dor pela eliminação na competição internacional, o treinador alvinegro teve um discurso positivo: "Já passou, ficar remoendo coisas ruins não é bom. Vamos focar no Brasileiro. Se a vitória não viesse hoje iriam dizer que estamos abalados. Mostramos a força do nosso grupo. Não vencíamos aqui há cinco anos, então é mais um tabu que esse grupo maravilhoso consegue quebrar."

"Todo o grupo é maravilhoso, os atletas são fantásticos, o ambiente é muito bom. É difícil para um treinador jovem falar isso? Mas eu nasci no meio do futebol, só de comissão técnica no Botafogo tenho nove anos. Fico triste porque é difícil manter o mesmo grupo ano que vem, a nossa briga é para isso. A gente sabe que tem jogadores emprestados, outros já vendidos. Nunca se repete o mesmo grupo. Fiquei triste que não conseguimos um título para marcar, mas vamos buscar disputar a Libertadores por dois anos seguidos, o que o Botafogo nunca conseguiu.", elogiou o treinador.

A equipe de General Severiano voltou para o segundo tempo perdendo, mas, mesmo assim, teve paciência e organização para conseguir construir as jogadas da melhor maneira e conquistar a virada. "Sempre elogio meu grupo, essa organização tática... O gostoso do futebol é jogar bola, jogador não gostava de pensar em tática. Mas os tempos mudaram bastante, aqueles jogadores habilidosos e técnicos se não tiverem uma concepção tática hoje não consegue jogar. Você vê o Cristiano Ronaldo voltando para marcar, o Neymar, o Messi recompondo... Fico feliz que eles compraram a ideia, são táticos, obedientes e deixam o máximo dentro do campo.", disse Jair Ventura, falando sobre a organização tática do Botafogo.

"O foco é jogo a jogo. Temos a obrigação de fazer o melhor à cada jogo e dentro disso vermos onde chegar no final do ano. Não trabalhamos com metas, foi assim ano passado quando assumimos em 17º e terminamos em quinto, e vamos fazer nosso melhor de novo. No final do ano posso dizer onde o Botafogo chegou.", finalizou.