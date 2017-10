Autor de um dos gols contra Chape, Brenner dedica vitória a Roger: "Essa foi pra ele"

Google Plus

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Após vitória de virada no último minuto sobre a Chapecoense por 2 a 1, Brenner e Gatito Fenandéz comentaram sobre a partida realizada na noite de quarta-feira (11) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O atacante comentou sobre a vitória e disse que as disputas no Campeonato Brasileiro ainda não estão encerradas, valorizando a aproximação ao G4: "O campeonato ainda não acabou, foi só mais um passo rumo à Libertadores", comentou.

Brenner ainda dedicou a vitória ao companheiro Roger, que realizou cirurgia para a retirada de um tumor no rim, no último domingo (8): "Já que domingo não teve jogo, essa vitória hoje vai para ele", ressaltou.

Já o goleiro Gatito Fernández comentou sobre sua volta a tempo de atuar pelo alvinegro na partida: "Não dormi essa noite; a vitória ajudou a esquecer a eliminação do Paraguai", disse.

O Botafogo enfrenta a equipe do Vasco na próxima rodada pelo Campeonato Brasileiro sábado (14), às 19:30, no Maracanã. O alvinegro está na sexta posição, com 43 pontos conquistados.