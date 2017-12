Com promoção, Botafogo inicia venda de ingressos para duelo contra Cruzeiro

Google Plus

Foto:Vítor Silva/SS Press/Botafogo

Na luta por uma vaga na fase preliminar da Copa Bridgestone Libertadores, a equipe do Botafogo enfrentará o já classificado Cruzeiro, domingo (3), às 17h no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O check-in para sócios já está liberado e a venda de ingressos nos postos físicos inicia-se nesta terça (27).

Valores (todos os setores):

Inteira: R$: 20,00

Meia: R$: 10,00

Pontos de Venda:

Online:

- www.botafogo.com.br/ingresso

Pontos físicos (de sexta a domingo das 10h às 17h):

- General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

- Caio Martins – Av. Presidente Backer, s/nº – Niterói

- Estádio Nilton Santos – Rua das Oficinas Setor Norte – Engenho de Dentro

- Loja Torcedor Carioca - Estrada do Gabinal 313, loja 116 e 117 - Rio Shopping

No dia da partida, das 10h até o fim do primeiro tempo: Estádio Nilton Santos – Rua das Oficinas Setor Norte – Engenho de Dentro