Botafogo recebe Cruzeiro no Nilton Santos para garantir vaga na Libertadores

INCIDENCIAS: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida será disputada no Estádio Nilton Santos (Engenhão), às 17hs.

Se o Campeonato Brasileiro está praticamente definido algumas de suas condições, a luta por uma das vagas a Copa Libertadores da América está aberta e pode premiar três dos cinco times que ainda estão na disputa. Para o Botafogo, é vencer ou vencer o confronto contra o Cruzeiro, neste domingo (3), às 17hs, no Estádio Engenhão.

Lutando por uma das vagas, o Botafogo precisa fazer algo que não vem realizando. Nos últimos cinco jogos, o time carioca perdeu três e empatou um. Tanta irregularidade permitiu que adversários se aproximassem e tornasse uma classificação para a Libertadores, que, outrora, era tranquila, virasse uma briga difícil. Apesar das dificuldades, a equipe alvinegra depende apenas de uma vitória contra o Cruzeiro.

Campeão da Copa do Brasil e com vaga assegurada na Copa Libertadores da América de 2018, a única motivação celeste passa a ser melhorar a posição na classificação final. Hoje, em quinto lugar, os cruzeirenses estão faturando pouco mais de R$ 4 milhões. Caso perca para o Botafogo e o Flamengo vença, a Raposa cairá para o sexto lugar, e receberá R$ 2.7 milhões. Portanto, um empate bastaria para o Cruzeiro encerrar 2017 com os cofres cheios.

Com desfalques, Jair Ventura não revela time para o jogo

O técnico Jair Ventura faz mistério na equipe do Botafogo quanto ao time que vai para o jogo contra o Cruzeiro. O treinador tem desfalques importantes e vai mudar a equipe para lutar por uma das vagas para a Libertadores.

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

O treinador botafoguense não terá o lateral-esquerdo Gilson, os volantes Bruno Silva e João Paulo e o atacante Rodrigo Pimpão, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo sofrido contra o Palmeiras. Roger, centroavante negociado com o Internacional, também não vai para o jogo. Segundo Jair Ventura, a ausência do jogador não tem nada a ver com a negociação. O camisa 9 sentiu um incômodo no adutor e não se recuperou a tempo. Inclusive, estes jogadores foram liberados e estão de férias.

Em contrapartida, Ventura ganha o retorno do lateral-esquerdo Victor Luis, ausente na partida contra o Palmeiras. Para as demais vagas, Matheus Fernandes, Marcos Vinícius e Brenner completarão o time botafoguense.

Mano Menezes tem desfalques, mas confirma time

Durante boa parte da semana, o elenco cruzeirense foi comandado pelo auxiliar técnico de Mano Menezes, Sidnei Lobo. O treinador celeste retornou ao comando na sexta-feira. O Cruzeiro precisa vencer para terminar o Brasileirão em quinto lugar.

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

Para a partida contra o Botafogo, Mano Menezes não terá os dois laterais direitos, Ezequiel e Galhardo, ambos, lesionados. O zagueiro Léo levou terceiro cartão amarelo contra o Vasco e está fora. Odivu goleiro Fábio será poupado mais uma vez. Rafael Sobis segue tratando de dores na coxa e joga. Sobis não atua desde 12 de novembro.

No gol, Rafael ganhará nova oportunidade. Na defesa, Lucas Romero será improvisado na lateral, e Murilo substituirá Léo. A grande novidade é o retorno Ariel Cabral. O volante fez um cirurgia no tornozelo esquerdo e ficou quatro meses fora. Sem ritmo de jogo, Cabral pode ficar no banco de reservas.