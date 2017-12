Em rede social, Victor Luis se despede do Botafogo após dois anos: "Gratidão"

Foto: Buda Mendes/Getty Images

Boas atuações e uma grande identificação com a torcida. Essas são palavras que podem definir a passagem do lateral-esquerdo Victor Luis pelo Botafogo. Revelado pelo Palmeiras, os direitos do atleta estão vinculados com o clube paulista, que o emprestou à equipe de General Severiano em 2016 e 2017.

O Verdão, porém, não tem mais interesse em emprestar o atleta, visto que ele se valorizou nesses dois anos que passou no Rio de Janeiro. Como a situação financeira do Botafogo não é das melhores, o atleta não permanecerá no Alvinegro para o ano que vem. Por isso, ele postou, em sua conta oficial no Instagram, uma mensagem de agradecimento, junto com quatro vídeos destacando seus grandes momentos com a camisa do Glorioso.

Na mira do Cruzeiro e de alguns clubes exterior, Victor Luis somou, nesses dois anos, 81 partidas pelo Botafogo, marcando dois gols, contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, e Vasco, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, ambos em 2017. As grandes qualidades do atleta, porém, eram a vontade, qualidade de marcação e resistência, já que era um dos atletas que mais percorria distâncias nas partidas.

Confira a mensagem de Victor Luis em sua rede social

"Gratidão. Isso é o que eu tenho por esse clube, onde eu tenho o enorme carinho e respeito. Um clube sério que respeita o profissional! Vivi muitos momentos com essa camisa, todos foram intensos! Um grupo de homens onde tive o prazer de fazer parte, um grupo de guerreiros, uma verdadeira família! Obrigado a todos! Obrigado a todos os torcedores do fundo do coração por tudo, a gratidão por todos vocês serão pra sempre! OBRIGADO BOTAFOGO!", escreveu.