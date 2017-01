Bragantino vence Trindade e avança na Copinha

Google Plus

Mais um goiano foi eliminado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, deixando Goiás sem representantes na competição. Na noite desta quarta-feira (11), o Bragantino venceu por 1 a 0 o Trindade, em duelo realizado em Mogi das Cruzes, diante de bom público acompanhando o espetáculo.

A equipe do Bragantino mostra que não veio passear na Copa São Paulo. Jogando bem, o time está buscando seu espaço e também avançando aos poucos de fase, apresentando base forte e determinada. O destaque vai, principalmente, para a defesa paulista.

O time de Bragança avançou para a próxima fase e irá enfrentar o Cruzeiro, que venceu o Bahia por 2 a 0, na próxima sexta feira (13), ainda sem horário definido. A promessa é de um grande jogo, pois as duas equipes voltam a se enfrentar após confronto do grupo 22, quando o Bragantino saiu vitorioso por 1 a 0.

Para o Trindade, resta voltar para casa com esta boa campanha, com duas vitórias e duas derrotas. O jogo foi apitado pelo Eleandro Pereira da Silva de forma firme e sem confusões.

Jogo truncado e bem defensivo

O jogo começou agitado, porém sem chances claras de gol. Até que, aos 14 minutos do primeiro tempo, Bruno Oliveira, atacante do Bragantino, colocou a equipe à frente no placar. Depois disso, foi um jogo pegado sem emoção para os dois lados.

O Trindade mostrava que não estava no seu dia. Aquela equipe da fase de grupos, incisiva e agressiva, não havia entrado em campo ainda. Inclusive, uma de suas promessas, Douglinhas, errava e não demonstrava poder de recuperação na partida.

No segundo tempo, a equipe goiana acordou e passou a buscar mais o gol e assim mostrava que queria recuperar o futebol apresentado na Copinha. O Trindade pressionou até o fim e teve lances claros desperdiçados por seus atletas, esbarrando na defesa sólida do Bragantino, que sofreu apenas um gol em quatro jogos.

Em compensação, os paulistas esqueceram o futebol no vestiário, sendo ameaçados com frequência no segundo tempo, porém conseguiram segurar o placar e avançar.