Bragantino encara Juventude pelas oitavas da Copinha

O penúltimo jogo da fase oitavas de final será entre Juventude e Bragantino. As equipes tem um encontro marcado na segunda-feira (16), no Estádio Distrital Inamar, em Diadema, às 16h. O duelo vai decidir, quem irá avançar para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Juventude venceu o seu último confronto nos pênaltis contra o Água Santa. Já o Bragantino sofreu um revés para o Cruzeiro, mas continuou na competição por causa do regulamento da Copinha.

O ganhador desta batalha, irá enfrentar o Avaí (terceira melhor campanha) ou o Juventus-SP, que eliminou o Fluminense. A partida acontecerá neste domingo (15), às 10h.

O Juventude quer surpreender na Copinha e alçar vôos mais altos

O time de Caxias do Sul derrotou o Água Santa, após empatar no tempo regulamentar em 2 a 2, os gaúchos venceram por 10 a 9 nas penalidades máximas. O goleiro Raul, tem sido o herói na fase mata-mata para a equipe. Contra o Santo André pela terceira fase, a partida também foi decidida nas penalidades máximas, o goleiro cobrou um pênalti com sucesso e defendeu outros. Na disputa com o adversário Água Santa, novamente o arqueiro converteu uma penalidade e defendeu a última cobrança, classificando os gaúchos.

"Foi um jogo extremamente nervoso, disputado, onde eles pressionaram no início e acabaram abrindo o placar. Mesmo com o gol sofrido, reagimos, impomos nossa forma de jogar, mas conseguimos marcar apenas no segundo tempo, quando passamos a buscar o gol a todo o momento. Com o domínio do jogo, chegamos à virada e acabamos sofrendo o empate em um lance confuso, no fim da partida. Aí, nos pênaltis, a equipe mostrou muita concentração e maturidade e, mais uma vez, garantimos a classificação. Vamos seguir na mesma batida, com a mesma vontade de vencer e com muita aplicação, pois somente assim o trabalho trará ainda mais resultados”, destacou o técnico Giordano Demore.

O alviverde nunca foi campeão da Copa São Paulo e quer chegar o mais longe possível para, quem sabe, conquistar o caneco. O Juventude coloca a esperança de gols no atacante Caprini, que tem dois gols nesta edição 2017. O dono da casa é o Bragantino, mas foi o time de Caxias que atuou duas vezes em Diadema.

Mesmo saindo perdedor na terceira fase, Bragantino chegou nas oitavas

O Bragança Paulista foi recompensado por sua ótima campanha na fase de grupos, quando terminou com 9 pontos, vencendo as três partidas. Na segunda fase, manteve os 100% de aproveitamento e bateu o Trindade por 1 a 0. Chegou embalado para a partida contra o Cruzeiro, porém foi derrotado por 3 a 0. As equipes já tinham se encontrado na primeira fase, e quem levou a melhor foi o Braga, que venceu com o gol de João Victor.

O time paulista não foi eliminado da Copa São Paulo pois, no regulamento, o time perdedor com a melhor campanha se classifica para as oitavas. O Bragantino era o quinto melhor, atrás de Corinthians, Internacional, Avaí e Paulista, como todos esses times citados venceram suas partidas, o Braga ficou com a vaga.

Após o término do jogo, o atleta do Bragantino, Calebe, comentou sobre a classificação. "A gente não sabia (que estava classificado). Não vi nada. Só vi quando a torcida gritou que a gente estava classificado. É diferente esta situação, mas foi bom que conseguimos passar de fase."

"Meu pai (Silas) acompanha. Às vezes fica até correndo no alambrando, me orientando. Às vezes não dá para escutar o Marcos Paulo (treinador) e tenho que escutar o meu pai", comentou o jogador sobre o apoio familiar na Copinha.

O atacante João Victor e o jogador Arthur, fizeram bons jogos na Copinha. A expectativa é que os garotos consigam manter a boa forma e ajudem o Bragança Paulista a seguir em busca do título inédito da Copa São Paulo.