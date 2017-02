Chapecoense e Almirante Barroso empatam em partida movimentada pelo Catarinense

A 2ª rodada do Campeonato Catarinense foi aberta com duas partidas neste sábado (4). Uma delas foi o duelo entre Chapecoense e Almirante Barroso, na Arena Condá. O confronto foi bastante movimentado e terminou empatado em 1 a 1, com gols de Túlio de Melo, para a Chape, e Pedro Hulk, em favor do Almirante.

O empate manteve a Chapecoense na liderança do Catarinense, com sete pontos. No entanto, o Verdão poderá sair do topo da tabela caso o Avaí vença o Tubarão, neste domingo (5). A Chape encara, na próxima rodada, o próprio Avaí, na quarta-feira (8), às 20h30, na Ressacada.

O Almirante Barroso saiu da lanterna e agora ocupa a 9ª colocação, com dois pontos. Para se manter assim, o Almirante terá que torcer por derrotas do Metropolitano e Tubarão. Agora, a equipe de Itajaí/SC enfrenta o Figueirense, na quinta-feira (9), às 17h, no Camilo Mussi.

Chape perde oportunidades e Almirante tem zagueiro expulso

A partida começou bastante movimentada. Logo aos oito minutos, Wellington Paulista recebeu cruzamento da direita e cabeceou para fora. A missão do Almirante, até então, era segurar o ímpeto da Chape, que atuava em casa. Mas o Verdão aos poucos equilibrava a partida, mas o número de impedimentos no ataque era grande.

Aos 18 minutos, Wellington Paulista perdeu mais uma oportunidade quando Reinaldo bateu lateral para a área, Andrei Girotto dividiu com o zagueiro, fazendo com o que a bola sobrasse para o camisa 9, que mandou para fora. Pouco tempo depois, Osman recebeu na área e escorou a bola para Girotto, que mandou por cima da meta adversária.

Já aos 26 minutos, Rossi cruzou para Wellington Paulista, que subiu mais que a zaga para cabecear. O camisa 9 tirou tinta da trave e assustou o Almirante, que pouco tempo depois perdia o zagueiro Robenval, expulso por falta no próprio Rossi. Aos 35, Osman acertou o travessão na tentativa de cruzamento.

Segunda etapa marcada por dois gols e um empate

A Chape voltou para a segunda etapa indo para cima do Almirante. Aos dois minutos, Osman cruzou da direita e Túlio de Melo foi no segundo andar para cabecear. A bola passou rente à trave e o goleiro Rodolfo chegou a pedir falta no lance. Pouco tempo depois, Rossi apareceu e bateu mascado, passando perto da meta do Almirante.

Mas, aos oito minutos, a Arena Condá comemorou bastante quando Rossi cruzou na medida para Túlio de Melo cabecear e marcar o gol da Chape na partida. Rodolfo Ferreira quase empatou o jogo no lance seguinte em cobrança de falta. Mas era o Verdão que assustava mais. Aos 13, Rossi cruzou para Wellington Paulista, que cabeceou nas costas de Túlio de Melo, que serviu como "zagueiro".

Aos 24 minutos, Osman cruzou fechado, obrigando o goleiro Rodolfo a sair de soco na bola. No minuto seguinte, Túlio de Melo desviou uma bola que veio na direita e Rossi ainda tentou ir atrás da redonda, que passou por todos na área. O empate do Almirante veio aos 37, quando Pedro Hulk ajeitou, ganhou da zaga e buscou o canto do goleiro Elias para empatar.