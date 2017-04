Carille confirma Corinthians e revela ansiedade antes da primeira final: "Um sonho"

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

A preparação do Corinthians para a primeira partida da grande final do Campeonato Paulista 2017 se aproxima do fim e sem mistérios maiores para a torcida alvinegra.

O trabalho realizado na tarde desta sexta-feira (28) no CT Joaquim Grava contou com todos os jogadores à disposição de Fábio Carille. Inclusive Jádson, poupado de alguns treinos por um incômodo no joelho.

E o comandante corinthiano confirmou a equipe que vai entrar em campo na partida de ida no Moisés Lucarelli. O time não deverá ter surpresas, mas ele admitiu certa surpresa em estar na final.

"É um sonho sim. As coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida e nunca imaginei começar minha carreira em um time deste tamanho e chegar à final do estadual mais importante do país".

Novato como técnico efetivo, Carille chega à sua primeira final da ainda curta carreira e rechaçou rótulos, tanto para o caso de vencedor quanto perdedor do Paulistão.

"Tenho de ser o mesmo sempre. Não posso achar que sou o melhor, porque não sou. E não posso achar que sou o pior caso não seja campeão. Para a imprensa e para a torcida esse status aumenta e muda muito e a ansiedade faz parte. Qualquer jogo traz isso, imagina uma decisão sendo técnico do Corinthians".

E Fábio ainda tratou de respeitar o rival deste domingo. 40 anos depois da histórica decisão de 1977, Timão e Macaca se reencontram numa final de Paulista.

"A pressão sempre será muito maior no Corinthians, mas vamos precisar jogar muito para conquistar o título. A Ponte tirou Santos e Palmeiras jogando bem, fazendo o resultado em casa. Vamos ter de respeitar e jogar muito para levantar esse caneco".

O provável Corinthians para a primeira final terá Cássio; Fágner, Pablo, Balbuena, Pablo, Arana; Gabriel, Maycon; Jádson, Rodriguinho, Romero; Jô.