Em jogo intenso e com bolas na trave, Avaí e Corinthians empatam sem gols

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 16ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, NO ESTÁDIO DA RESSACADA, EM FLORIANÓPOLIS.

Apesar de grandes chances para os dois lados, Avaí e Corinthians ficaram no empate por 0 a 0 nesta quarta feira (19) na Ressacada, em Florianópolis. O resultado faz com que o time paulista e o vice-líder, Grêmio, fiquem cada vez mais próximos na tabela do Brasileirão.

Com menos de 15 minutos de jogo, o time de Fábio Carille sofreu com desfalques de Pablo e Jadson, o zagueiro que já havia ficado de fora da partida contra o Altlético-PR por lesão na coxa, voltou a campo, mas não aguentou. O camisa 10 deixou o campo após choque com adversário Betão, sentindo dores na costela. Os jogadores foram substituídos pelo zagueiro Pedro Henrique, e o meia Marquinhos Gabriel.

As substituições precoces não desestabilizaram o time de Fábio Carille, que continuou criando chances com Pedro Henrique e Guilherme Arana, dominando a posse de bola, mas com dificuldades para chegar ao gol do adversário.

O time da casa também teve chances de abrir o placar ainda no começo do jogo, com a jogada de Leandro Silva, mas Simião não conseguiu acertar o gol corinthiano. Os avaianos se aproveitavam dos contra-ataques dos adversários que pecavam nas finalizações, parando perigosamente na trave com o chute de Joel.

Restando apenas uma mudança no time do Corinthians, Carille apostou em Kazim no lugar do volante Gabriel, que teve a chance de salvar o time do empate, mas foi derrubado pelo zagueiro Betão. O goleiro Douglas, mais uma vez, fez uma grande atuação em campo, evitando gols e garantindo o empate sem gols em casa.

Com o empate em Florianópolis, o Avaí permanece na zona de rebaixamento, agora na 18ª posição, com 14 pontos, jogará contra o Cruzeiro neste domingo (23) às 16h, na Ressacada. O Corinthians continua líder, mas com a vantagem diminuindo para o vice, que está à apenas 6 pontos de distância, e enfrentará o Fluminense, também no domingo (23) às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.