Fábio Carille define Corinthians com mudanças para duelo contra Patriotas

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O Corinthians enfrentará o Patriotas com mudanças significativas no setor ofensivo, além de possível alteração na lateral direita do time paulista. Sabendo da possibilidade da partida ser decidida nos pênaltis, grande parte do elenco treinou penalidades nesta tarde de terça-feira.

Além de Giovanni Augusto, que já atuou contra o Fluminense substituindo Jadson, Fábio Carille optou por poupar Rodriguinho, Romero e Jô, que darão lugar para Marquinhos Gabriel, Clayton e Kazim como titulares. Léo Príncipe também treinou na possível equipe titular para o confronto.

No jogo de ida contra o time colombiano, Jadson, Jô e Maycon já haviam sido poupados, pois o técnico temia futuras lesões por desgaste dos jogadores, e continuará seguindo a mesma linha no próximo confronto. Após a partida contra o Fluminense, vários atletas demonstraram sentir dores e desgastes, e por isso não entrarão em campo.

Além de Jadson, o Corinthians também não terá o zagueiro Pablo em campo, também lesionado, Clayson que é o substituto direto do paraguaio Romero, não pode atuar na Sul-Americana pelo Timão, pois já disputou pela Ponte Preta.

Os prováveis titulares são: Cássio, Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Clayton; Kazim.

O Corinthians poderá se classificar além da vitória, com um empate sem gols, qualquer outro empate com gols, classifica o Patriotas. Se passar pela equipe colombiana, chegando as oitavas de final, o Timão enfrentará o vencedor do confronto entre Racing (ARG) e Independiente Medellín (COL).

Corinthians e Patriotas (COL) se enfrentam na Arena Corinthians, em São Paulo, nesta quarta-feira (26) às 21h45, em jogo de volta pela Copa Sul-Americana.