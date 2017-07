Carille aponta falta de entrosamento no ataque e elogia Corinthians contra Patriotas

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Corinthians passou pelo Patriotas e se classificou para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Em partida disputada na noite desta quarta-feira (26), na Arena Corinthians, o Timão aplicou o placar de 2 a 0 na equipe colombiana. Apesar da atuação irregular, o técnico Fábio Carille elogiou os seus jogadores.

"A gente fica feliz. Sabíamos que iam errar um pouquinho a mais que o normal, quatro jogadores que não vinham jogando, tudo dentro da normalidade. Giovanni já tinha ido bem contra o Fluminense. Clayton entrando e tendo possibilidade de fazer gol no início, Kazim... É uma dor de cabeça boa. Campeonato vai se afunilando, é bom a gente contar com todos", comentou.

Durante os 90 minutos, a equipe alvinegra mostrou desentrosamento, principalmente no setor ofensivo da equipe. Sem Jô, Romero, Jadson e Rodriguinho, o Timão abusou dos erros de passes. Para o treinador, isso já era previsto.

"Os quatro da frente hoje são jogadores que não são titulares, todos sabemos que é Jadson, Rodrigo e Romero trabalhando atrás do 9. Falei na preleção: vamos erar mais do que o normal, questão da engrenagem, entrosamento. Mas esse jogador de frente [Kazim], tem treinado bastante forte. Se ele entra em uma equipe que está mais entrosada, pode ter certeza que ele teria uma atuação melhor", disse o treinador.

Por fim, o comandante corinthiano elogiou a atuação de Pedrinho, que entrou no segundo tempo da partida e ainda teve tempo para marcar um golaço quando o jogo já se encaminhava para o fim.

"Jogador de muito talento, todos nós sabemos. Temos de ter paciência para lançar aos poucos, Torcedor pode ficar tranquilo, não só o corintiano, mas o brasileiro também. É uma joia que tempos de lapidar, pois tem um potencial grande", completou o técnico.

O próximo compromisso do Corinthians será no domingo, às 16h, quando enfrenta o Flamengo, na Arena Corinthians, pela décima sétima rodada do Brasileirão. A equipe de Carille entra em campo mirando manter a invencibilidade de 32 jogos e aumentar a vantagem de pontos para o pelotão que briga na parte de cima da tabela da competição.