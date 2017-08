Fagner relativiza sobre derrota do Corinthians: "Perdemos na hora certa"

Rodriguinho em disputa com Ullian Correia na Arena do Corinthians (Divulgação: Getty Imagens)

Caiu o último invicto do campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado (19), o Corinthians jogando na sua arena foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0. Foi a primeira derrota do Timão no campeonato Brasileiro, mesmo perdendo são oito pontos de vantagens para o Grêmio; segundo colocado.

Para os jogadores do timão foi um resultado ruim, mas que já estava previsto. Para o lateral Fagner a derrota veio na hora certa: "Perdemos na hora certa. Não tem hora boa para perder, mas se for parar para olhar, perdemos numa situação em que podíamos"

Questionado sobre a derrota, volante Maycon declarou: É do futebol, sabíamos que podia acontecer em algum momento. Agora é manter o foco, o campeonato está se desenhando bem".

Um dos líderes do elenco, atacante Jô declarou que as coisas estão bem encaminhadas para o Timão e elogia atuação do Vitória: "A derrota é natural, aconteceu, mas vamos seguir com a mesma alegria e humildade. Hoje sofremos na pele contra um time organizado; vieram bem e jogaram por uma bola"

O zagueiro Balbuena foi punido com cartão amarelo por reclamação após o final da partida e está suspenso para próxima rodada, questionado como é jogar sem o Paraguaio do seu lado Pedro Henrique explicou "Terei uma responsabilidade a mais por ser mais velho, mas tenho certeza de que o Léo vai fazer um grande papel".

Na próxima quarta feira (23) Corinthians enfrenta a Chapecoense pela 20º rodada do campeonato Brasileiro. Com esse jogo todas as equipes da competição terão 20 jogos.